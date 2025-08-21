Mord-Alarm: Arbeitskollegin tot in Wohnhaus aufgefunden

Als eine zuverlässige Mitarbeiterin plötzlich nicht zur Arbeit erscheint, ahnt niemand das Drama. In ihrem Haus in Leoben-Donawitz wartet eine grausame Entdeckung.

In der Steiermark löste das unentschuldigte Fernbleiben einer 61-jährigen Frau von ihrem Arbeitsplatz am Donnerstag große Besorgnis aus. Da dieses Verhalten völlig untypisch für die Mitarbeiterin war, verständigten ihre Kollegen die Polizei. Bei der daraufhin eingeleiteten Überprüfung in einem Einfamilienhaus in Leoben-Donawitz machten die Beamten am späten Vormittag eine schreckliche Entdeckung: Sie fanden die Frau leblos vor. Für die 61-Jährige kam jede Rettung zu spät.

Verdacht auf Gewaltverbrechen

Die Ermittlungsbehörden gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wurde ein mit Blut verschmiertes Messer am Tatort sichergestellt. Die Polizei konnte noch vor Ort einen Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich dabei um den Lebensgefährten der Verstorbenen, der sich zum Zeitpunkt der Entdeckung noch im Wohnhaus befand.

Der Mann wird derzeit auf einer Polizeidienststelle in Leoben verhört. Die Ermittlungen wegen Mordverdachts werden vom Landeskriminalamt Steiermark geführt. Eine Obduktion zur Klärung der Todesursache wurde angeordnet.