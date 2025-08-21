Horror: Kaputtes Fenster löst Panik im Ryanair-Flieger aus (VIDEO)

Schreckmoment über den Wolken: Ein beschädigtes Flugzeugfenster sorgt bei Ryanair-Passagieren für Unruhe, während die Airline Entwarnung gibt.

Ein Passagier entdeckte während eines Ryanair-Flugs von Manchester nach Ibiza eine beschädigte Fensterscheibe und dokumentierte den Vorfall per Video. Die Aufnahmen verbreiteten sich anschließend auf verschiedenen Online-Plattformen, darunter Youtube. „Alle waren erschrocken und wollten sich nicht in die Nähe des Fensters setzen“, berichtete der Fluggast Aarron Greaves.

Nach seiner Entdeckung informierte Greaves umgehend das Bordpersonal. Die Crew beruhigte ihn mit dem Hinweis, dass keine Gefährdung der Passagiere bestehe. Laut einer Stellungnahme von Ryanair handelte es sich nicht um eine Beschädigung des eigentlichen Schutzfensters, sondern lediglich um ein davor montiertes Plastikteil ohne strukturelle Bedeutung für die Flugsicherheit.

Flugzeugfenster bestehen aus mehreren Schichten: Die äußere Scheibe trägt den Druckunterschied, die innere Scheibe mit einem kleinen Loch sorgt für Druckausgleich, und eine zusätzliche Plastikabdeckung dient dem Schutz und der Optik. Beschädigungen der äußeren Schicht können durchaus sicherheitsrelevant sein und erfordern Inspektionen, weshalb Passagiere solche Vorfälle ernst nehmen sollten.

Ryanairs Streckennetz

Derartige Meldungen über den irischen Billigflieger tauchen nahezu täglich in den Medien auf. Ryanair zählt nach Eurowings zu den meistgenutzten Fluggesellschaften auf der Verbindung zwischen Deutschland und Mallorca.

Die Airline bedient von den Balearen (spanische Inselgruppe) aus zahlreiche deutsche Destinationen, darunter Nürnberg, Memmingen, Düsseldorf-Weeze und Köln-Bonn. 2024 transportierte Ryanair über 190 Millionen Passagiere, wobei technische Zwischenfälle bei der Flotte von über 500 Flugzeugen statistisch unvermeidlich sind. Die europäische Luftfahrtbehörde EASA überwacht alle gemeldeten Vorfälle und kann bei Sicherheitsbedenken Maßnahmen anordnen.