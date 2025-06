„Zvezde Granda“: Dieser Juror steigt endgültig aus

Nach einem Jahrzehnt fällt der Vorhang: Marija Serifovic verlässt die serbische Castingshow „Zvezde Granda“. Der Tod ihres langjährigen Mentors besiegelt die Entscheidung.

Nach zehn Jahren zieht Marija Serifovic einen Schlussstrich unter ihre Jury-Tätigkeit bei „Zvezde Granda“ (serbische Castingshow „Grand Stars“). Die serbische Sängerin wird in der kommenden Staffel nicht mehr am Jurypult des beliebten Musikwettbewerbs zu sehen sein, wie aus Medienkreisen verlautet.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Künstlerin mit dem Gedanken gespielt, die Show zu verlassen. Damals konnte Sasa Popovic sie jedoch zum Bleiben überreden. „Ich dachte wirklich, es wäre an der Zeit, weiterzuziehen, aber das neue Konzept hat mich dann doch begeistert“, hatte Serifovic in einem früheren Medieninterview erklärt.

Popovics Einfluss

Die von Popovic eingeführten Änderungen im Showformat hätten ihr neuen Schwung gegeben und sie aus der „Monotonie“ gerissen. Serifovic hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihre Teilnahme an dem Format maßgeblich auf Popovics Überzeugungskraft zurückging.

Nach dessen Tod hat sie nun die Entscheidung getroffen, nach einem Jahrzehnt als Jurorin einen neuen Weg einzuschlagen.

Prägender Einfluss auf die serbische Musiklandschaft

Während ihrer zehnjährigen Jury-Tätigkeit galt Serifovic als eine der einflussreichsten Mentorinnen der Show und verhalf zahlreichen Talenten zum Durchbruch. Ihr Engagement und ihre musikalische Expertise wurden sowohl von Kandidaten als auch von Kollegen hochgeschätzt, wodurch sich „Zvezde Granda“ als bedeutendste Talentschmiede der Region etablieren konnte.

Unter Serifovics Mitwirkung entwickelte sich die Show durch ein moderneres Konzept und die gezielte Förderung junger Künstler stetig weiter. Diese Professionalisierung trug maßgeblich dazu bei, dass „Zvezde Granda“ heute nicht nur als Unterhaltungssendung wahrgenommen wird, sondern als echtes Sprungbrett für nachhaltige Musikkarrieren in Serbien und den Nachbarländern gilt.