Iran feuert Raketen auf US-Basis – Katar schlägt Alarm

Der Iran hat als Vergeltungsmaßnahme für die amerikanische Bombardierung seiner nuklearen Einrichtungen einen Raketenangriff auf den US-Militärstützpunkt al-Udeid in Katar durchgeführt. Diese bedeutende Militärbasis am Rand von Doha, der Hauptstadt Katars, auf der gewöhnlich etwa 10.000 Militärangehörige und zivile Mitarbeiter stationiert sind, fungiert als regionales Kommandozentrum der US-Streitkräfte im Nahen Osten.

Katar verurteilte den Angriff scharf als „eklatante Verletzung“ seiner staatlichen Souveränität und seines Luftraums. Die katarischen Behörden erklärten, ihre Luftabwehrsysteme hätten die iranischen Raketen erfolgreich abgefangen. Das Emirat behält sich vor, „in einem dem Ausmaß dieser offensichtlichen Aggression angemessenen Rahmen“ und unter Beachtung völkerrechtlicher Grundsätze zu reagieren.

Bezüglich eines möglichen weiteren Angriffs im Irak gibt es widersprüchliche Berichte. Die Nachrichtenagentur AP meldete unter Berufung auf einen Sicherheitsbeamten, dass auch dort ein US-Truppenstützpunkt zum Ziel geworden sei. Reuters hingegen berichtete mit Verweis auf einen US-Regierungsvertreter, dass außer dem Angriff auf al-Udeid kein weiterer Vorfall registriert wurde. Allerdings sei die Flugabwehr auf dem US-Stützpunkt Ain al-Assad im Irak vorsorglich aktiviert worden.

Nach Angaben eines Mitarbeiters des US-Verteidigungsministeriums wurden bei dem Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt al-Udeid „Kurz- und Mittelstreckenraketen aus dem Iran“ eingesetzt. Bislang gebe es keine Hinweise auf Opfer. Ein israelischer Repräsentant hatte zuvor gegenüber verschiedenen Medien erklärt, der Iran habe insgesamt zehn Raketen auf US-Ziele in Katar abgefeuert.

Reaktionen vor Ort

Augenzeugen in Doha berichteten von zweiminütigen Explosionsgeräuschen und am Himmel sichtbaren Flugobjekten, vermutlich Drohnen. Katar hatte kurz vor dem Angriff die Sperrung seines Luftraums angeordnet. In Reaktion auf die Ereignisse schlossen auch die Golfstaaten Bahrain und Kuwait ihre Lufträume.

Mehrere US-Medien berichten übereinstimmend, dass wichtige in Katar stationierte Militärflugzeuge angesichts der Bedrohungslage auf andere Stützpunkte, vorwiegend in Europa, verlegt wurden.

Der Vorfall dürfte die bislang guten Beziehungen zwischen Katar und dem Iran erheblich belasten. Das Golfemirat, dessen Staatsoberhaupt Scheich Tamim Bin Hamad al-Thani enge Kontakte zur iranischen Führung pflegt, fungierte bisher als wichtiger Vermittler zwischen Teheran und westlichen Staaten.

Eskalation des Konflikts

Dem iranischen Angriff vorausgegangen war eine amerikanische Militäraktion am Sonntag, bei der US-Streitkräfte mit bunkerbrechenden Bomben die in einem Berg verborgene Urananreicherungsanlage Fordo sowie die Atomanlage in Natans attackierten. Zusätzlich wurden nach US-Militärangaben die Nuklearanlagen in Isfahan von einem U-Boot mit Marschflugkörpern beschossen.

Der iranische Generalstabschef Abdolrahim Musawi bekräftigte am Montagnachmittag die Vergeltungsabsicht seines Landes. Er bezeichnete das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump als Ausdruck von Verzweiflung und als Versuch, „seinen Stellvertreter – das zionistische Regime – und insbesondere den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu“ zu unterstützen.

Die USA unterhalten zahlreiche Militärstützpunkte in der Golfregion mit insgesamt rund 40.000 stationierten Soldatinnen und Soldaten.

Zuletzt hatten die Vereinigten Staaten und der Iran unter Vermittlung Omans noch Verhandlungen über das umstrittene iranische Atomprogramm geführt. Diese Gespräche kamen jedoch ins Stocken, hauptsächlich aufgrund unüberbrückbarer Differenzen in der Frage der Urananreicherung.

Während die USA einen vollständigen Stopp fordern, betrachtet Teheran diese Forderung als nicht verhandelbare „rote Linie“.