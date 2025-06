Weltweite Warnung an US-Bürger nach massivem Militärschlag gegen Teheran

Mit 125 Flugzeugen und einem U-Boot schlugen die USA zu. Der „Mitternachtshammer“ traf iranische Atomanlagen – doch Teheran bestreitet schwere Schäden.

Die USA haben in der Nacht zum Sonntag gemeinsam mit Israel militärische Operationen gegen den Iran durchgeführt und dabei drei Atomanlagen angegriffen, darunter die unterirdische Anreicherungsanlage Fordo. Israel setzte seine Angriffe auf iranische Ziele fort, unter anderem in der Provinz Buschehr, wo sich das einzige Atomkraftwerk des Landes befindet. In der darauffolgenden Nacht erfolgten weitere israelische Angriffe im Zentrum Teherans sowie auf Militäreinrichtungen im Westen des Iran. Eine iranische Rakete wurde über israelischem Territorium abgefangen.

⇢ Israels Bombenhagel trifft Irans Atomanlagen – Experten warnen vor Folgen



US-Generalstabschef Dan Caine erläuterte den Ablauf der amerikanischen Operation mit dem Codenamen „Mitternachtshammer“. Die Aktion sei über Monate vorbereitet worden, um bei Trumps Befehl sofort einsatzbereit zu sein. An dem Einsatz waren 125 Flugzeuge, ein U-Boot und mehrere hundert Soldaten beteiligt.

Operation Mitternachtshammer

Um den Überraschungseffekt zu maximieren, flogen einige B-2-Bomber als Ablenkungsmanöver in Richtung Pazifik. „Die Hauptangriffsflotte mit sieben B-2-Bombern, jeweils mit zwei Besatzungsmitgliedern, bewegte sich unter strengster Funkdisziplin während des 18-stündigen Fluges ostwärts ins Zielgebiet“, berichtete Caine. Die Flugzeuge passierten Gibraltar, überquerten den Mittelmeerraum und drangen über Israel, Jordanien und den Irak in den iranischen Luftraum ein.

Die hochmodernen Tarnkappenbomber wurden aufgrund der enormen Distanz mehrfach in der Luft betankt. „Die iranischen Boden-Luft-Raketensysteme scheinen uns während der gesamten Operation nicht erfasst zu haben“, erklärte Caine. Etwa 25 Minuten nach Beginn des Bombardements traten die US-Kampfflugzeuge den Rückzug an. Es handelte sich um den ersten Kampfeinsatz dieser fast 14 Tonnen schweren Bomben in der amerikanischen Militärgeschichte.

In seiner Ansprache im Weißen Haus erklärte US-Präsident Donald Trump, das Ziel sei gewesen, die nukleare Bedrohung durch den Iran zu neutralisieren. „Entweder wird es Frieden geben oder es wird eine Tragödie für den Iran geben, die weitaus größer sein wird, als wir es in den vergangenen acht Tagen erlebt haben“, warnte Trump. Mit Verweis auf die unterirdische Anlage in Fordo betonte er, der größte Schaden sei unter der Erde verursacht worden.

⇢ USA zerstören „Kronjuwel“ des iranischen Atomprogramms – Eskalation



Am Montag plant Trump, die Ergebnisse der Angriffe mit dem Nationalen Sicherheitsrat zu bewerten. Er forderte Teheran nachdrücklich auf, von Vergeltungsmaßnahmen abzusehen. Die iranische Regierung „muss jetzt Frieden schließen“, andernfalls würden künftige Angriffe „noch viel größer und viel leichter“ ausfallen.

Internationale Reaktionen

Angesichts der militärischen Eskalation hat das US-Außenministerium seine Staatsbürger weltweit zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Während Teheran noch seine Reaktion auf die amerikanischen Angriffe abwägt, verkündete Präsident Trump, die Einsätze mit bunkerbrechenden Bomben hätten sämtliche iranischen Atomanlagen „schwer beschädigt“. Washington rechnet offenbar mit möglichen iranischen Vergeltungsschlägen.

„Das Außenministerium rät US-Bürgern weltweit zu erhöhter Vorsicht“, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung des State Department. Der Nahostkonflikt könne für US-Bürger im Ausland ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bestehe „die Möglichkeit von Protesten gegen US-Bürger und -Interessen im Ausland“. Experten hatten als potenzielle iranische Reaktionen neben Angriffen auf US-Botschaften und Militäreinrichtungen in der Region auch Terroranschläge auf amerikanische Ziele und Staatsbürger weltweit in Betracht gezogen.

Iranische Stellen bestreiten massive Schäden am Nuklearprogramm durch die US-Bombardierungen. Auch das angereicherte Uran sei den iranischen Angaben zufolge unversehrt geblieben. „Selbst wenn Atomanlagen zerstört sind, ist das Spiel nicht vorbei, angereichertes Material, einheimisches Wissen und politischer Wille bleiben bestehen“, erklärte Ali Schamchani, Berater des obersten Geistlichen Ajatollah Ali Chamenei, am Sonntag auf der Plattform X.

Laut Berichten der „New York Times“ ist den USA und Israel der Aufbewahrungsort jenes hochangereicherten Urans unbekannt, das für die Herstellung von bis zu zehn Atomsprengköpfen ausreichen würde. Experten vermuten, dass es angesichts der israelischen Angriffe an verschiedenen Standorten im Land verteilt wurde.

Die amerikanischen Militärschläge haben international Befürchtungen vor einem langwierigen Konflikt in der Region ausgelöst und teilweise heftige Kritik hervorgerufen. China und Russland verurteilten die Angriffe als Verstoß gegen die UN-Charta. Der UN-Sicherheitsrat befasste sich noch am Sonntag mit der Angelegenheit.

Der Politologe und USA-Experte Reinhard Heinisch prognostiziert, dass die USA massiv zurückschlagen würden, sollte der Iran die Straße von Hormus blockieren oder amerikanische Militäreinrichtungen im Nahen Osten angreifen. In einer solchen Konfrontation würde der Iran den Kürzeren ziehen.

Die US-Regierung bemühte sich – auch aufgrund der internen Kontroversen bezüglich des amerikanischen Eingreifens innerhalb von Trumps MAGA-Bewegung – um Beruhigung. Vizepräsident JD Vance betonte am Sonntag gegenüber dem Sender NBC, dass keine US-Bodentruppen eingesetzt würden und ein Regimewechsel im Iran nicht angestrebt werde.

Wie begrenzt das amerikanische Engagement an der Seite Israels tatsächlich bleiben wird, hängt nun maßgeblich von der iranischen Reaktion ab.