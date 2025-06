Israels Bombenhagel trifft Irans Atomanlagen – Experten warnen vor Folgen

Die israelischen Angriffe auf iranische Nuklearanlagen haben die Anlage Natanz im Zentrum des Landes schwer beschädigt, wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mitteilte. Die Behörde bezeichnete diese Entwicklung als „zutiefst besorgniserregend“.

Die zweite Urananreicherungsanlage Fordo, die tief in einen Berg hineingebaut wurde, wäre nur mit speziellen „Bunkerbrecher“-Bomben zu erreichen – Waffen, die ausschließlich den USA zur Verfügung stehen.

Die IAEA überwacht die Situation in den iranischen Atomanlagen kontinuierlich. Nach der Bombardierung stellten die Inspektoren in Natanz eine radioaktive Kontamination innerhalb der Anlage fest, betonten jedoch, dass die Strahlungswerte außerhalb des Komplexes unverändert und im Normalbereich geblieben seien. Das Zentrum für Vorfälle und Notfälle der IAEA arbeitet rund um die Uhr und setzt die Überwachung der iranischen Nuklearanlagen sowie der Strahlungswerte an den betroffenen Standorten fort.

Laut übereinstimmenden Berichten führten die israelischen Luftangriffe zu erheblichen Schäden an der Urananreicherungsinfrastruktur, jedoch kam es zu keinem nuklearen Unfall oder einer großflächigen radioaktiven Kontamination. Da die Anlagen vor den Angriffen offenbar evakuiert wurden und keine Spaltprodukte freigesetzt wurden, bestand keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung in der Umgebung.

Urananreicherung erklärt

Der Prozess der Urananreicherung dient dazu, den Anteil eines bestimmten Uranisotops zu erhöhen. Wie die BBC berichtet, kommt Uran in der Natur in zwei Formen vor: zu 99,3 Prozent als Uran-238 und zu lediglich 0,7 Prozent als Uran-235 – jenes Isotop, das für den Betrieb von Kernreaktoren benötigt wird. Professor Paddy Regan von der Universität Surrey und dem britischen National Physical Laboratory erklärt, dass bei der Anreicherung gasförmiges Uran in sogenannten Zentrifugen rotiert wird.

Da Uran-238 schwerer ist als das gewünschte Uran-235, werden die Isotope während der Rotation getrennt. Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt, um den Anreicherungsgrad zu steigern. Für Kernkraftwerke genügt ein Anreicherungsgrad von 3-5 Prozent, um eine kontrollierte Kernreaktion zur Energiegewinnung zu ermöglichen. Für Atomwaffen hingegen wird ein deutlich höherer Anteil von etwa 90 Prozent Uran-235 benötigt.

Je höher der Anreicherungsgrad des Urans, desto größer ist die freigesetzte Energie bei der Kernspaltung. Nach IAEA-Angaben hat das iranische Uran bereits einen Anreicherungsgrad von etwa 60 Prozent erreicht – ein Wert, der sich der für Atomwaffen erforderlichen Konzentration nähert. Experten betonen jedoch, dass ein Raketenangriff auf gelagerte Bestände von angereichertem Uran keinen nuklearen Zwischenfall vom Ausmaß der Katastrophen von Fukushima oder Tschernobyl auslösen würde.

Gesundheitsrisiken

Hoch angereichertes Uran ist zwar etwa dreimal radioaktiver als nicht angereichertes, doch im Vergleich zu anderen radioaktiven Materialien ist keines von beiden besonders stark strahlend. Professor Jim Smith von der Universität Portsmouth, der die Folgen der Tschernobyl-Katastrophe untersucht hat, erklärt, dass eine großflächige Umweltkontamination unwahrscheinlich sei. Besorgniserregender seien die sogenannten Spaltprodukte – Substanzen wie radioaktives Cäsium, Strontium oder Jod, in die Uran zerfällt, wenn es in einem Reaktor oder einer Bombe eingesetzt wird.

Da in Anreicherungsanlagen jedoch keine Kernreaktionen stattfinden und ein Bombenangriff diese nicht auslösen würde, wären diese gefährlichen radioaktiven Spaltprodukte nicht vorhanden. Professorin Claire Corkhill, Expertin für Mineralogie und radioaktive Abfallentsorgung an der Universität Bristol, weist darauf hin, dass die Strahlung von Uran nicht weit reicht. Dennoch bestehen für Menschen in unmittelbarer Nähe der Anlagen Gesundheitsrisiken.

„Was die Toxizität für den menschlichen Körper betrifft, sollte man keinesfalls Uranpartikel einatmen oder in den Körper aufnehmen. Diese Partikel können sich in Zellen, in der Lunge oder im Magen festsetzen und durch langsamen radioaktiven Zerfall Schäden verursachen“, erläutert sie. Neben der Radioaktivität stellt auch die Freisetzung von Chemikalien ein erhebliches Risiko dar. Professor Simon Middleberg, Nuklearmaterialwissenschaftler von der Universität Bangor, warnt: „Bei einem Zwischenfall, bei dem die Zentrifugen Uranhexafluorid freisetzen würden, hätten wir einen schwerwiegenden chemischen Vorfall.“

Dieses Gas könne bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit eine stark ätzende Säure bilden. Allerdings wären die ökologischen Folgen auf ein sehr begrenztes Gebiet beschränkt.

Angereichertes Uran wird sowohl zur Energieerzeugung als auch zur Herstellung von Atomwaffen verwendet.