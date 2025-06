Irans Führer Chamenei droht Israel: „Keine Gnade“

Die militärische Konfrontation zwischen Israel und dem Iran hat sich in der Nacht weiter verschärft. Die israelischen Streitkräfte führten nach eigenen Angaben erneut Luftangriffe auf Ziele in Teheran durch. Iranische Nachrichtenportale berichten von Attacken auf die Raketenproduktionsanlage Khojir nahe der Hauptstadt – eine Einrichtung, die bereits im Oktober Ziel israelischer Angriffe gewesen sein soll.

Dem vorausgegangen waren massive Raketenangriffe der iranischen Revolutionsgarden (Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte) auf israelisches Territorium. Innerhalb weniger als einer Stunde feuerte die Eliteeinheit der Islamischen Republik zwei Raketensalven ab. Teheran verkündete in den frühen Morgenstunden über einen staatlichen Sender, in einer „elften Angriffswelle“ ballistische Hyperschallraketen vom Typ „Fattah 3“ eingesetzt zu haben. Die iranischen Streitkräfte behaupteten dabei, „die vollständige Kontrolle über den Luftraum der besetzten Gebiete“ erlangt zu haben.

⇢ Netanyahus gefährliches Spiel – „Teheran wird brennen



Israels Militäroperationen

Seit Freitag vergangener Woche hat Israel seine Militäroperationen gegen den Iran intensiviert. Die Angriffe richten sich gegen Atomanlagen, hochrangige Militärs, Wissenschaftler im Nuklearbereich, Verteidigungsstellungen sowie Öl- und Erdgasfelder und weitere Ziele in iranischen Städten. Die israelische Führung begründet ihr Vorgehen primär mit dem Ziel, die Entwicklung iranischer Atomwaffen zu verhindern – ein Vorhaben, das Teheran stets bestreitet.

Allerdings nähren internationale Beobachter Zweifel an dieser Darstellung, da der Iran als einziges Land ohne Kernwaffenarsenal hoch angereichertes Uran produziert, das für die Herstellung solcher Waffen benötigt wird. Für einen erfolgreichen Angriff auf den unterirdischen Nuklearkomplex in Fordo – mutmaßlich das Hauptziel der israelischen Militärführung – wäre Israel jedoch auf amerikanische Unterstützung angewiesen. Unter den westlichen Nationen verfügen ausschließlich die USA über präzisionsgelenkte „Bunkerbrecher“-Bomben, die imstande wären, die tief im Bergmassiv verborgene Urananreicherungsanlage zu zerstören.

Militäranalysten bestätigen, dass bisherige israelische Luftangriffe zwar oberirdische Teile der Atomanlagen in Natanz und Isfahan beschädigt haben, das unterirdische Fordo Fuel Enrichment Plant jedoch unversehrt blieb. Neben den gezielten Luftschlägen verfolgt Israel offenbar eine erweiterte Strategie, die auch Anschläge auf strategische Infrastruktur und Personen umfasst. So wurden in Teheran mehrere Autobombenanschläge in der Nähe nuklearbezogener Einrichtungen gemeldet, die laut iranischen Behörden dem israelischen Geheimdienst Mossad zugeschrieben werden.

US-Rolle

Nur wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit seinem nationalen Sicherheitsteam die Lage erörtert. Für den weiteren Verlauf des israelisch-iranischen Konflikts gilt die Haltung Washingtons als entscheidend. Zwar unterstützt das amerikanische Militär Israel bei Verteidigungsmaßnahmen, doch betonte die US-Administration bislang konsequent, sich nicht aktiv an den Kampfhandlungen zwischen beiden Staaten zu beteiligen.

Eine direkte militärische Intervention der USA würde eine dramatische Eskalation des Konflikts bedeuten. Medienberichten zufolge verstärkt das Pentagon dennoch seine Präsenz in der Region durch die Entsendung eines zweiten Flugzeugträgers. Zudem sollen zahlreiche Tankflugzeuge nach Europa verlegt worden sein, um sie bei Bedarf rasch im Nahen Osten einsetzen zu können. Angesichts der angespannten Sicherheitslage bleibt die US-Botschaft in Jerusalem bis einschließlich Freitag geschlossen.

In der sich zuspitzenden Krise richtete Irans Oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei, dem die iranische Verfassung als Staatsoberhaupt in allen strategischen Fragen die letzte Entscheidungsgewalt einräumt, eine unmissverständliche Drohung an Israel. „Wir müssen dem zionistischen Terror-Regime eine starke Antwort geben“, schrieb er auf der Plattform X. „Wir werden gegenüber den Zionisten keine Gnade walten lassen.“ US-Präsident Trump reagierte mit einer kaum verhüllten Gegendrohung an Chamenei.

„Wir wissen genau, wo sich der sogenannte ‚Oberste Führer‘ versteckt hält“, postete Trump auf seiner Plattform Truth Social. „Er ist ein leichtes Ziel.“ Allerdings fügte er hinzu: „Wir werden ihn nicht ausschalten (töten!), zumindest nicht im Moment.“