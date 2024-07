Zwei Haie an kroatischem Badestrand gesichtet (VIDEO)

In Vodice, Kroatien, wurden offenbar zwei Haie gesichtet. Ein Video auf TikTok zeigt die Begegnung an einem beliebten Badestrand.

Das Video, das am 26. Juni hochgeladen wurde, zeigt einen Abschnitt eines bekannten Badestrandes in Vodice, Kroatien. Es zeigt eine Rückenflosse und zwei Tiere, die an der Oberfläche schwimmen, vermutlich handelt es sich um zwei Baby-Haie. Die Gründe für ihre Nähe zum Festland sind bisher unklar.

„Morski psi“

Besucher des Strandes filmten die Tiere mit ihren Handys, während sich niemand im Wasser befand. In der Aufnahme ist zu hören, wie einige von „morski psi“ sprechen, was Hai bedeutet. Es ist noch nicht bestätigt, ob es sich tatsächlich um Haie oder um andere Meeresbewohner handelt.