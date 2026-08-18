110 Jahre – Österreichs älteste Frau feiert Geburtstag

110 Kerzen, zwei Rekorde und ein Stamperl Eierlikör – eine Steirerin schreibt österreichische Geschichte.

Am 18. August begeht Erika Strohrigel einen Geburtstag, der in Österreich seinesgleichen sucht: Die Steirerin wird 110 Jahre alt – und hält damit gleich zwei Rekorde auf einmal. Sie ist nicht nur die älteste Frau des Landes, sondern auch die letzte noch lebende Person, die im Jahr 1916 geboren wurde. Laut Auskunft der Demographie-Abteilung von Statistik Austria ist Erika Strohrigel aus Hartberg seit dem zweiten Quartal 2026 als älteste derzeit in Österreich lebende Person registriert und zugleich die einzige in Österreich noch lebende Person mit Geburtsjahr 1916. Gefeiert wurde der runde Jahrestag mit Torte, einem Auftritt der „Stoakoglers“, einer stattlichen Schar an Gratulantinnen und Gratulanten sowie Eierlikör – wobei Letzterer heute in geringeren Mengen genossen wird als früher.

„Früher hat sie zwei, drei Gläser getrunken, heute nur noch eines“, berichtet ihr Sohn Werner Klenner, der selbst bereits 84 Jahre zählt. Klenner besucht seine Mutter im Abstand von zwei Wochen und schätzt jede gemeinsame Minute. Zu ihrem 109. Geburtstag hatte Strohrigel ihren Sohn als das schönste Geschenk ihres Lebens bezeichnet.

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Nun, ein Jahr später, gehe es ihr „im Großen und Ganzen gut“, wie Klenner festhält: „110 Jahre sind 110 Jahre.“ Dass sie im vergangenen Jahr einen Oberschenkelhalsbruch erlitten hat, hat die rüstige Steirerin ohne bleibende Einschränkungen überstanden. Das Seniorenhaus Menda in Hartberg ist seit ihrem hundertsten Lebensjahr ihr Zuhause – damals war es eine ausgeprägte Sehschwäche, die den Umzug notwendig machte.

Ein bewegtes Leben

Ihr biblisches Alter ist dabei nur eine von zahlreichen Prüfungen, die ihr Leben geprägt haben. Vor allem die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren entbehrungsreich, wie Klenner erzählt. Doch Strohrigel, aufgewachsen als jüngstes von vier Kindern in Preßguts bei Weiz, ließ sich von den Widrigkeiten des Lebens nie beugen.

Mit 14 Jahren verließ sie ihre steirische Heimat, um in Wien den Lehrerinnenberuf zu erlernen. Sie heiratete zweimal und bereiste einen beachtlichen Teil der Welt – Amsterdam, Monaco und Rom zählten zu ihren Stationen. In der Ewigen Stadt versuchte sie sogar eine päpstliche Audienz: „Zum Papst, der ist aber nicht daheim gewesen“, erzählte sie einst mit einem Augenzwinkern.

Rezept für Langlebigkeit

In den 1940er-Jahren kehrte sie schließlich nach Hartberg in der Steiermark zurück. Konkrete Wünsche habe sie zum Geburtstag keine geäußert, sagt Klenner.

Dafür kennt die Steirerin das Rezept für ein langes Leben umso genauer: täglich ein Stamperl Eierlikör, ausreichend Schlaf – und viel Bewegung.