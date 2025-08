12-Jährige bringt Baby zur Welt: Ist ihr eigener Bruder (16) der Vater?

Ein Krankenbesuch wegen Bauchschmerzen endet mit einer Überraschung: In Tschechien brachte eine 12-Jährige ein gesundes Kind zur Welt – unbemerkt von Familie und Schule.

Anfang Juli brachte ein 12-jähriges Mädchen in Karlovy Vary ein gesundes Kind zur Welt. Die junge Mutter war mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus gekommen, wobei ihre Familie keine Schwangerschaft vermutet hatte – sie hatten die körperlichen Veränderungen lediglich als Gewichtszunahme interpretiert. Wie das Portal Novinky.cz berichtet, besuchte das Mädchen während der gesamten Schwangerschaft regulär die Schule, ohne dass ihr Zustand dort Aufmerksamkeit erregt hätte. Aufgrund des sensiblen Charakters des Falls und zum Schutz der Minderjährigen haben tschechische Mediziner und Ermittlungsbehörden bislang von detaillierten Stellungnahmen abgesehen.

Die Fachärztinnen Jana Alesova und Helena Neumannova von der tschechischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe bezeichneten den Fall gegenüber lokalen Medien als außergewöhnlich. In ihrer beruflichen Praxis kämen gelegentlich 14-jährige Schwangere zur Untersuchung, Schwangerschaften bei noch jüngeren Mädchen seien ihnen bisher nur aus Berichten aus anderen Kontinenten bekannt gewesen. „Die körperliche Reife war offensichtlich vorhanden, wenn bereits Menstruationszyklen eingesetzt hatten. Typischerweise werden Schwangerschaften in so jungem Alter erst spät erkannt, wenn ein Abbruch nicht mehr möglich ist“, erläuterte Neumannova.

Die Medizinerinnen wiesen zudem darauf hin, dass die ohnehin stattfindenden körperlichen Veränderungen während der Pubertät häufig dazu führen, dass Schwangerschaften in diesem Alter unentdeckt bleiben.

Polizeiliche Ermittlungen

Die tschechische Polizei hat nach der Geburt des Kindes Ermittlungen eingeleitet und einen DNA-Test zur Klärung der Vaterschaft angeordnet, dessen Ergebnis bislang nicht veröffentlicht wurde. Laut nicht offiziell bestätigten Medienberichten könnte der 16-jährige Bruder des Mädchens der Vater des Kindes sein. Diese Information soll das Mädchen in einem Gespräch mit einem Psychologen preisgegeben haben, jedoch liegen dazu keine offiziellen Bestätigungen vor.

Wie Novinky.cz berichtet, gab es bereits 2007 einen ähnlichen Fall in Tschechien, als eine Teenagerin ein Kind zur Welt brachte, nachdem ihr 12-jähriger Bruder sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen hatte. Damals wurde aufgrund des Alters des Jungen von einer strafrechtlichen Verfolgung abgesehen.

Gesellschaftlicher Kontext

Die Hintergründe des aktuellen Falls bleiben weitgehend im Dunkeln. In bestimmten Gemeinschaften, darunter auch in Minderheitengruppen in Nordkroatien, kommen Schwangerschaften Minderjähriger gelegentlich vor, wobei Gynäkologen in Regionen wie Varazdin und Cakovec präventiv tätig sind.

Vor etwa 15 Jahren wurden im Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen Kroatiens fünf Gynäkologen aus diesen Städten im Rahmen der sogenannten „Ordinacija-Affäre“ (Praxis-Skandal) zu Haftstrafen verurteilt, obwohl sie nach medizinischen Maßstäben versuchten, solche Fälle zu verhindern.

Die Problematik bleibt komplex – sowohl der aktuelle Fall in Tschechien als auch die früheren Vorkommnisse, bei denen Frauen aus Medjimurje (kroatische Region) Gynäkologen in Varazdin aufsuchten, werfen schwierige gesellschaftliche Fragen auf.