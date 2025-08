Montenegro: Affe stürmt Restaurant und löst Massenpanik aus

Ein Affe sorgte für Chaos in einem Restaurant an der montenegrinischen Küste, als er plötzlich von einem Baum auf einen Tisch sprang und die erschrockenen Gäste angriff. Der Vorfall, der sich am helllichten Tag in Sutomore ereignete, wurde gefilmt und verbreitete sich rasant in sozialen Medien.

Zunächst wirkte das Tier noch neugierig und ruhig, als es begann, vom Essen zu kosten. Doch als die jungen Männer, an deren Tisch sich der ungebetene Gast niedergelassen hatte, versuchten, sich ihm zu nähern, wurde der Affe aggressiv. Die Situation eskalierte schnell – der Primat begann die Anwesenden anzugreifen, woraufhin panische Gäste schreiend und überstürzt die Flucht ergriffen.

Virale Verbreitung

Die Aufnahmen des Vorfalls wurden auf der beliebten Instagram-Seite „Podgoricki vremeplov“ veröffentlicht. „Sutomore, 2025. Touristen kamen zum Essen – gingen ohne Essen, ohne Getränke… Weil der Affe beschloss, dass er zuerst zu Mittag essen sollte!“ lautete der ironische Begleittext zum Video.

Illegale Tierhaltung

In den Kommentaren wurde heftig diskutiert, wobei viele Nutzer auf die Illegalität solcher Tierhaltung hinwiesen: „Das ist illegal! Das wird bestraft.“ Andere fragten sich verwundert, woher plötzlich ein Affe in Sutomore auftauchen konnte. Zahlreiche Kommentare deuteten an, dass es sich vermutlich um ein illegal nach Montenegro gebrachtes Tier handelt, das zur Ausbeutung genutzt wird.

Eine Praxis, die laut den Kommentaren während der Sommersaison an der Küste immer häufiger vorkommt. Nach montenegrinischem Recht ist die Haltung exotischer Tiere ohne entsprechende Genehmigung streng verboten. Das Gesetz über Tierschutz sieht für illegale Tierhaltung Geldstrafen bis zu 20.000 Euro vor, bei gewerblicher Nutzung können sogar Haftstrafen bis zu drei Jahren verhängt werden. Besonders der Einsatz von Primaten zur Unterhaltung von Touristen wird von den Behörden scharf verfolgt, da dies sowohl gegen Tierschutz- als auch gegen Artenschutzbestimmungen verstößt.

Das montenegrinische Umweltministerium appelliert regelmäßig an Touristen, solche Praktiken nicht zu unterstützen und verdächtige Fälle sofort zu melden. Seit 2020 wurden an der Adriaküste bereits über 30 illegal gehaltene exotische Tiere beschlagnahmt, darunter mehrere Primaten, die zur Touristenattraktion missbraucht wurden.

📍 Ort des Geschehens