16-Jähriger schreibt Darts-Geschichte: Jüngster Finalist aller Zeiten

Mit gerade einmal 16 Jahren hat Luke Littler, ein englischer Jugendlicher, Sportgeschichte geschrieben. Er hat als jüngster Spieler aller Zeiten das Finale der Darts-Weltmeisterschaft erreicht. Nach einem beeindruckenden Sieg gegen seinen Landsmann Rob Cross im Halbfinale, steht Littler nun kurz davor, eine sportliche Sensation zu vollbringen.

Der junge Dartspieler, der in der Szene unter dem Spitznamen „The Nuke“ bekannt ist, hat sich im Laufe des Turniers mit einer beeindruckenden Performance einen Namen gemacht. Mit gerade einmal vier verlorenen Sätzen in fünf Spielen hat er bewiesen, dass er trotz seines jungen Alters mit den Besten der Besten mithalten kann. Sein Halbfinalgegner Rob Cross, der 2018 sogar den Titel holte, musste dies am eigenen Leib erfahren und konnte trotz starker Leistung nicht gegen den Nachwuchsspieler bestehen.

Erste WM, gleich Finale

Nach seinem Sieg konnte Littler seine Freude kaum in Worte fassen. „Das ist einfach verrückt, dass ich gleich bei meiner ersten WM im Finale stehe“, sagte er gegenüber Sky Sports. „Ich war glücklich, ein Spiel gewonnen zu haben, aber nun kann ich das Ganze gewinnen.“

Premier League

Nun steht Littler vor der Möglichkeit, nicht nur das Finale zu gewinnen und sich so einen Scheck über 500.000 Pfund (575.340 Euro) zu sichern, sondern auch seine Karriere maßgeblich voranzutreiben. Mit seinem Einzug in die Top 32 der Rangliste hat er die Tür zur Premier League, einer der wichtigsten Ligen im Dartsport, weit aufgestoßen. Die acht Teilnehmer der Liga werden diesen Donnerstag bekannt gegeben und Littler hat gute Chancen, dabei zu sein.

Doch bevor es soweit ist, muss er sich im Finale noch gegen Luke Humphries oder Scott Williams durchsetzen, die am Dienstagabend gegeneinander angetreten sind. Wer auch immer sein Gegner sein wird, Littler hat bereits bewiesen, dass er das Zeug zum Champion hat.