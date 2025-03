17-Jährige fällt wegen Grippe ins Koma

Eden Manktelow, eine kreative Schülerin aus Cincinnati, kämpft nach einer Grippe mit schweren Komplikationen ums Überleben. Ihre Familie steht vor großen Herausforderungen.

Eden Manktelow, eine talentierte 17-jährige Schülerin der School for Creative and Performing Arts, kämpft derzeit um ihr Leben. Was als harmlose Grippe begann, entwickelte sich schnell zu einer lebensbedrohlichen Situation. Innerhalb weniger Tage nach der Diagnose fiel Eden ins Wachkoma. Schon immer kreativ veranlagt, konnte sie an ihrer Schule ihre Leidenschaft für das Kostümdesign voll ausleben. Doch die drastische Verschlechterung ihres Gesundheitszustands führte zu einer Einlieferung ins Krankenhaus, wo sie bald auf maschinelle Beatmung angewiesen war und eine Schädeldrainage benötigte. Eine Operation an der Luftröhre wurde unumgänglich, und momentan ist sie auf eine Ernährungssonde angewiesen.

Laut Jennifer Sheppard, einer engen Freundin der Familie, hat sich Edens Gesundheitszustand zu einer Enzephalopathie entwickelt, einer seltenen Komplikation der Grippe, die sie wochenlang ins Koma versetzte. Diese Erkrankung erforderte eine intensive Betreuung auf der neurochirurgischen und kinderintensivmedizinischen Station. Die Familie sieht sich nicht nur mit den hohen Krankenhauskosten konfrontiert, sondern muss auch ihr Zuhause behindertengerecht umbauen, was den finanziellen Druck erhöht hat. Um Unterstützung zu erhalten, wurde eine GoFundMe-Spendenkampagne ins Leben gerufen.

Hoffnung und Sensibilisierung

Obwohl Eden inzwischen kleine Fortschritte macht und die Hoffnung besteht, dass sie bald in eine Reha-Einrichtung wechseln kann, ist der Ausgang ihrer Genesung ungewiss. Ihre Familie und Freunde nutzen die Gelegenheit, um auf die Risiken schwerer Grippekomplikationen aufmerksam zu machen. Edens Eltern möchten die Öffentlichkeit für diese Gefahren sensibilisieren. Katherine Magistrelli, Edens Lehrerin, betont die Schwere solcher Komplikationen und beschreibt Eden als eine Kämpferin, die täglich darum ringt, stärker und gesünder zu werden.