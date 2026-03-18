18 Tage altes Baby stirbt nach Fenstersturz aus drittem Stock – Mutter unter Mordverdacht

London, ein Samstagmorgen, ein 18 Tage altes Baby – und eine Tat, die ein Gericht nun aufarbeiten muss.

Ein 18 Tage altes Mädchen ist in London an den Folgen eines Sturzes aus dem dritten Stock gestorben – mutmaßlich von seiner eigenen Mutter aus dem Fenster geworfen. Das geht aus den Aussagen hervor, die einem Gericht im Zuge der Anklageerhebung präsentiert wurden.

Die kleine Mariam stürzte an einem Samstagmorgen aus einem Schiebefenster der Familienwohnung in der Great Peter Street in London-Westminster. Rund zehn Meter tiefer landete sie auf einer Betonfläche zwischen dem Wohnblock und einem Metallgeländer. Rettungskräfte und Polizei trafen innerhalb weniger Minuten ein – doch für das Baby kam jede Hilfe zu spät.

In kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, erlag Mariam dort um neun Uhr morgens ihren Verletzungen. Sie hatte einen Schädelbruch erlitten.

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Vater wählte Notruf

Staatsanwalt Philip McGhee schilderte dem Gericht den Ablauf des Geschehens: Der Vater des Kindes soll sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Küche befunden und Babynahrung zubereitet haben. Als er bemerkte, was passiert war, lief er nach draußen – konnte seine Tochter jedoch nicht mehr erreichen. Er kehrte in die Wohnung zurück und wählte um 7.30 Uhr den Notruf 999, wobei er meldete, ein Kind sei aus einem Fenster gefallen.

Polizisten, die daraufhin die Wohnung betraten, fanden die Mutter des Kindes auf einem Bett sitzend vor. Zahira Byjaouane, 43 Jahre alt, wurde noch am selben Tag wegen Mordversuchs festgenommen und am Folgetag formell wegen Mordes angeklagt.

Prozess ab 2027

Eigentlich hätte Byjaouane am Mittwoch vor dem Old Bailey erscheinen sollen, war jedoch verhandlungsunfähig. Richter Mark Lucraft KC legte in ihrer Abwesenheit den weiteren Zeitplan fest: Eine Anhörung zur Schuldbekenntnis ist für den 3. Juni angesetzt, der eigentliche Prozess soll voraussichtlich am 15. Februar 2027 beginnen und zehn Tage dauern.

Die Angeklagte bleibt bis dahin in Untersuchungshaft.