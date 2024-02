19. Februar: So wird der Montag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Sie sind durchaus bereit, zu vergeben und Vergangenes hinter sich zu lassen, ohne Reue! Ihre meditative Stimmung motiviert Sie dazu, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen, sich zu entspannen und Ihren tieferen Gedanken nachzugehen.

Sie reflektieren intensiver über Ihre Angelegenheiten, was äußerst positiv ist. Der Austausch und Gespräche werden Ihnen wahrhaftig Freude bereiten!

Stier

Lassen Sie sich nicht von den Unruhen in Ihrer Umgebung ablenken. Richten Sie Ihren Fokus auf Ihre Ziele. In der Regel befinden Sie sich wieder in guter Verfassung, was es Ihnen erleichtern wird, schlechte Gewohnheiten loszuwerden.

Ihr Glaube und Ihre Ausdauer sind Schlüsselfaktoren für Ihren Erfolg, ungeachtet der Gedanken Ihrer Gegner oder anderer neidischer Personen in Ihrem sozialen Umfeld.

Zwillinge

Krebs

Heute wäre es ratsam, Ihren Instinkten zu vertrauen, da Ihre Intuition genau richtig liegt. Die übermäßigen Schwankungen in Ihrem Lebensrhythmus können Sie irritieren. Verlangsamen Sie Ihr Tempo und gestehen Sie sich ein, dass Sie möglicherweise übertrieben haben.

Sie streben danach, Gleichgesinnte zu finden, die Ihre Grundwerte teilen, um Ihre Überzeugungen zu stärken.

Löwe

Sie werden in der Lage sein, Ihre Projekte mit vollem Vertrauen abzuschließen. Sie befinden sich in besserer Verfassung und sind bereit, sich unangenehmen Aufgaben zu stellen. Vermeiden Sie es, Ihre Energie durch sinnlose Worte zu verschwenden.

Suchen Sie die Wärme und Herzlichkeit Ihrer Familie sowie Ihrer wahren Freunde und schätzen Sie Ihre Wurzeln. Diese werden ein Gegenpol zu Ihren Fantasien bieten.

Jungfrau

Ihr Fokus wird auf Ihrem Zuhause liegen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um kleine aufgeschobene Aufgaben zu bewältigen. Es wäre förderlich, sich von Lärm und Unruhe zu distanzieren, um Ihre Energie wiederherzustellen. Eine solche Unterbrechung könnte genau das Richtige sein.

Beim Zuhören werden Sie wahrscheinlich weniger geduldig sein als gewöhnlich. Urteilen Sie nicht, wenn Sie nicht sicher sind und wenn Sie nicht alles vollständig verstehen.