20. August 2023: So wird der Sonntag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Mit Mut und Entschlossenheit verfolgen Sie Ihre Ziele. Seien Sie aufmerksam, denn heute könnten Sie hilfreiche Verbündete auf Ihrem Weg entdecken. Für Ihre Verpflichtungen sind Sie besser gerüstet, wenn Sie Ihre Energie auf eine gesündere und ausgewogenere Weise einsetzen.

Sie können Ihre Angelegenheiten heute etwas gelassener betrachten. Trotz Ihrer Ängste wird niemand es wagen, Sie zu verärgern.

Stier

Sie finden es unterhaltsam, Spannungen zu schüren… Gehen Sie achtsam vor und bleiben Sie ruhig. Beachten Sie, dass Ihre Worte verletzender sein könnten, als Sie denken. Sie balancieren nun besser zwischen Aktivität und Entspannung. Ihr schrittweises und vernünftiges Vorgehen ist deutlich erkennbar.

Verstricken Sie sich nicht in unnötigen Debatten und versuchen Sie, heute eifersüchtige Menschen zu meiden – Sie könnten heute besonders von ihnen angezogen werden.

Zwillinge

Sie bauen aufregende Verbindungen auf, die neue Möglichkeiten eröffnen. Positive Freundschaften zeichnen sich ab. Da Ihr Geist stark beansprucht ist, ist Ausgleich durch Entspannung dringend nötig. Gönnen Sie sich solche Momente, und alles wird gut verlaufen!

Die positiven Ergebnisse Ihrer Anstrengungen im vergangenen Monat werden sich nun zeigen. Es stehen Feierlichkeiten bevor…

Krebs

Ihre tiefen Überzeugungen vermitteln Sie mühelos und ohne Scheu; Sie können sich problemlos ausdrücken und Ihre Botschaft leicht übermitteln. Beachten Sie Ihr Verdauungssystem und überprüfen Sie Ihre Ernährung, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Vitamine zu sich nehmen.

Nehmen Sie Kritik nicht allzu schwer. Diese Kritik dient als Sprungbrett für Ihr Potenzial und wird Sie weiter voranbringen.

Löwe

Sie werden aufregende neue Verbindungen knüpfen und Möglichkeiten werden sich für Sie eröffnen… Neue enge Freundschaften zeichnen sich ab. Das Vergeuden von Zeit mit Kleinigkeiten hat seine Konsequenzen und kann Sie ermüden – suchen Sie nicht weiter nach den Gründen für Ihre Erschöpfung.

Heute wird einer der schönsten Tage dieses Monats sein. Tun Sie heute, was Ihnen am meisten am Herzen liegt.

Jungfrau

Zögern Sie nicht, sich von einer Verpflichtung zurückzuziehen – Ihre derzeitigen Zweifel sind absolut berechtigt. Beschäftigen Sie sich stattdessen mit etwas, das Ihnen wirklich Freude bereitet. Auf diese Weise können Sie sich entspannen und bald eine bessere Stimmung verspüren.

Sie werden Fragen stellen und Flexibilität zeigen müssen, um Ihre Hoffnungen zu bewältigen und sie schließlich zu verwirklichen.