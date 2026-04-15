20 Grad! Diese 6 Wanderrouten locken jetzt ins Freie

Die 20-Grad-Marke ist geknackt – und Österreich lockt mit sieben Frühlingsrouten, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Das Wochenende hält Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke bereit – ein klares Signal, die Wanderschuhe aus der Winterpause zu holen und Österreichs Natur wieder für sich zu entdecken. Das Land zählt zu den reizvollsten Wanderregionen des Kontinents, mit Routen, die von sanften Tälern bis zu alpinen Panoramen reichen. Wer zum Saisonbeginn unterwegs ist, muss dabei keineswegs in die Höhe streben: Während die Gipfel vielerorts noch unter Schnee liegen, empfangen die Täler ihre Besucher bereits mit milden Temperaturen und einem ersten Blütenrausch.

Frühlingsrouten im Überblick

Vom Gehöft Hintsteiner geht es gemächlich über eine Forststraße hinauf zur Hohen Dirn – ein Ausflug, der Naturfreunde begeistert. Am Gipfel angekommen, verläuft ein eindrucksvoller Panoramaweg entlang des Kamms, der nach rund 20 Minuten zur Anton-Schosser-Hütte führt. Der Abstieg hält für alle, die etwas Spannung suchen, eine besondere Überraschung bereit: Teils steil, an exponierten Passagen mit Seilen gesichert, führt der Weg abenteuerlich über den Luagstadel zurück zum Ausgangspunkt.

Mitten im Ortszentrum von Kirchberg beginnt eine Rundtour, die mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Der Weg führt durch eine beinahe urwüchsige Waldlandschaft über den Rücken des Hauswaldbergs bis zur Leopoldswarte. Von dort eröffnet sich ein eindrucksvoller Gegensatz: Das Tal zeigt sich bereits in leuchtendem Frühlingsgrün, während der Ötscher in der Ferne noch von Schnee bedeckt ist. Über den Schleichgraben führt die Route schließlich zurück in den Ort.

Wer eine Wanderung sucht, die das Auge verwöhnt, wird im Montafon fündig. Ausgangspunkt dieser Tour ist die Barockkirche in Bartholomäberg, von wo der Weg über Lutt zur Parzelle Valleu und über Marentes wieder zurückführt. Im Frühling stehen die Bergwiesen in voller Blüte, und das farbenfrohe Blütenmeer im Vordergrund bildet mit der noch schneebedeckten Kulisse des Verwalls im Hintergrund einen Anblick, der Wanderherzen höherschlagen lässt.

Blüten und Stille

Aus dem Kiental bei Steinbach am Attersee führt eine familienfreundliche Tour über den Pfarrersattelweg durch grüne Wälder und weite Wiesen sanft bergaufwärts. Was diese Route im Frühling besonders macht: Bunte Blumenwiesen säumen den Weg, und hinter jeder Wegbiegung tun sich neue Ausblicke auf den glitzernden Attersee auf.

Die Brandenberger Klamm zeigt sich im Frühling von ihrer schönsten Seite. Abseits des Hochsaisonbetriebs lässt sich der Weg in aller Ruhe genießen, während das Rauschen des Wassers die Stille begleitet. Besonders auffällig ist das intensive Blau-Türkis der Brandenberger Ache, das in der frühen Jahreszeit eine fast unwirkliche Leuchtkraft entfaltet.

Nicht jede Wanderung muss mit Höhenmetern und Adrenalinstoß überzeugen. Der Friedensweg von Bad Tatzmannsdorf führt über Drumling nach Stadtschlaining, wo die aufwendig restaurierte Friedensburg als Zentrum der Friedensforschung zu besichtigen ist. Weite Ausblicke bis zum Hochwechsel und eine beschauliche Landschaft machen diese Route zu einem stillen, erholsamen Erlebnis für alle, die den Gedanken einfach freien Lauf lassen möchten.