28-Jährige überredet Ärzte ihren Fuß zu amputieren – Das ist der Grund (VIDEO)

Die Entscheidung, sich ein Bein amputieren zu lassen, ist sicherlich keine einfache. Für Sierra Diller aus Minnesota, USA, war sie jedoch der einzige Ausweg aus einem Leben voller Schmerzen. Seit ihrer Kindheit leidet sie an einem schmerzhaften Tumor in der Fußsohle. Nun hat sie sich entschieden, ihren Fuß amputieren zu lassen und teilt ihre Erfahrungen auf TikTok.

Schon seit ihrer Kindheit ist Sierra Diller gezwungen, mit einem schmerzhaften Tumor in der Fußsohle zu leben. Der Tumor, ein sogenanntes Hämangiom, ist zwar gutartig, verursacht ihr jedoch bei jedem Schritt Schmerzen. „Meine Fußknochen haben sich um den Tumor herum verschoben, sodass ich laufen konnte. Aber der Tumor selbst füllte sich sofort mit Blut, wenn es nicht durch eine Kompresse gestoppt wurde. Das war sehr unangenehm“, erzählt sie im Gespräch mit dem People Magazine.

Tumor wuchs trotz mehrerer OPs

Trotz mehrerer Operationen konnte der Tumor nie vollständig entfernt werden. Er ist stark mit den umliegenden Knochen und Sehnen verwachsen, was eine vollständige Entfernung unmöglich macht. So wuchs der Tumor immer wieder nach, was Sierra Diller dazu veranlasste, eine radikale Entscheidung zu treffen: „Können wir ihn einfach abschneiden?“, fragte sie ihre Ärzte.

Obwohl der Tumor nur die Unterseite ihres Fußes betrifft, wird ihr Bein bis zur Mitte des Unterschenkels amputiert. Dies ist notwendig, um genug Haut für die Ummantelung des entstehenden Stumpfes zu haben. Ein großer Teil ihres Fußes besteht aufgrund der vorangegangenen Operationen aus Narbengewebe und ist daher nicht verwendbar. Zudem gibt es eine Standardlänge für Amputationen, auf die herkömmliche Prothesen angepasst sind. Diese liegt etwa 10 Zentimeter unter dem Knie.

Glücklich mit Entscheidung

Trotz der Herausforderungen, die mit einer solchen Entscheidung einhergehen, bereut Sierra Diller ihre Entscheidung nicht. Es sind jetzt ungefähr zwei Wochen seit meiner Amputation vergangen und es war wirklich super. Ich lerne jetzt, ohne meinen Fuß zu leben“, berichtet sie auf TikTok. Vor der Amputation hat sie ihren Fuß mit einem Marker bemalt: „Danke für die Erinnerungen“, „Verpiss dich“, „Bye B****“ steht darauf. Sie nimmt den Eingriff mit Humor und teilt ihre Erfahrungen auf TikTok, wo sie tausende von Followern hat.