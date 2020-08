3 Übergriffe in 3 Tagen: Serben in Kroatien brutal verprügelt (VIDEO)

Diverse kroatische Medien veröffentlichten ein Video, auf welchem ein Angriff auf vier junge Serben in Vukovar zu sehen sein soll.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie vier Personen in ein Auto einsteigen, währenddessen sie von einer Gruppe junger Männer umzingelt werden. Letztere öffnen die Türe des Fahrzeuges und prügeln wild mit Händen und Füßen auf die PKW-Insassen ein. Auch wenn der Fahrer das Auto startet und wegfährt, schlägt einer der Angreifer weiter zu. Er lässt erst von seinem Opfer, als der PKW zu schnell wird.

Serie an ethnisch-motivierter Gewalt?

Der Vorsitzende der Unabhängigen Serbisch-Demokratische Partei (Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS) Milorad Pupovac verurteilte noch vor der Veröffentlichung des Videos die Übergriffe gegen Bürger serbischer Nationalität. Pupovac gab an, dass es in den vergangenen drei Tagen drei Angriffe auf Serben in Vukovar gab und dass er ein organisiertes Vorgehen hinter den Vorfällen vermute.

Der erste Fall wurde vom Portal Srbi.hr am Montag veröffentlicht. Mehrere Männer sollen einen 21-jährigen Serben versucht haben anzugreifen. Noch bevor es zu einer Prügelattacke kam, habe der junge Mann die Flucht ergreifen können.

Der zweite Übergriff fand am Abend des darauffolgenden Tages statt, als vier Personen einen 39-Jährigen und 26-Jährigen wüst verprügelt haben. Die Opfer mussten im Krankenhaus versorgt werden.

Die zuständige Polizeidirektion Vukovar-Srem erklärte am Donnerstag in einer Aussendung, dass zwei Personen wegen der Angriffe am Vortag inhaftiert werden und weitere Ermittlungen im Gang seien.

