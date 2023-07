30 Jahre später: So lebt der Mann, dessen Glied abgeschnitten wurde, heute

Es war ein Verbrechen, das vor 30 Jahren Männer auf der ganzen Welt in Angst und Schrecken versetzte. Am 23. Juni 1993 wurde John Wayne Bobbitt, ein ehemaliger Türsteher, Opfer eines grausamen Übergriffs. Ausgerechnet seine damalige Ehefrau, Lorena, schnitt ihm im Schlaf den Penis mit einem über 20 Zentimeter langen Messer ab. Die verstörende Tat katapultierte das zerstrittene Paar in den Mittelpunkt eines Mediensturms. Heute, drei Jahrzehnte später, führt John ein ruhigeres Leben und reflektiert über die Ereignisse von damals.

In jener Nacht verließ Lorena die gemeinsame Wohnung in Manassas (Virginia, USA) und warf den abgetrennten Penis aus dem Autofenster auf ein Feld am Straßenrand. Nachdem sie die Polizei gerufen und ihnen von ihrer Tat berichtet hatte, fanden die Beamten das verstümmelte Körperteil. Sie legten es auf Eis in einer „Big Bite“-Wurstbox aus einem nahegelegenen 7-Eleven-Laden und brachten es eilig ins Krankenhaus, wo es in einer neunstündigen urologischen und plastischen Operation wieder angenäht wurde.

Heutzutage bereist John die USA in seinem Kenworth-Lastwagen, begleitet von seinen treuen Chihuahuas, Cupcake und Biscuit. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Sun beschreibt er seine Liebe zum Beruf und seine neue Leidenschaft für die Schönheit des Landes. Dennoch gesteht er, dass er manchmal einsam ist und sich eine Freundin wünscht, die ihn auf seinen Reisen begleitet. Trotz des Interesses von Frauen, die ihn über soziale Netzwerke kontaktieren, hat John immer noch Schwierigkeiten, ihnen zu vertrauen.

Nach dem Angriff versuchte John, seinen plötzlichen Ruhm zu nutzen, um finanzielle Schwierigkeiten zu bewältigen. Er gründete eine Band namens The Severed Parts, um seine hohen juristischen und medizinischen Rechnungen zu bezahlen, und trat in den 1990er Jahren in mehreren Erwachsenenfilmen auf. Er war außerdem Gegenstand zahlreicher Witze, von amerikanischen Talkshow-Moderatoren bis hin zu Zeitungskarikaturen. Trotzdem betont John heute, dass er immer noch wütend über die Ereignisse von damals ist.

Der Prozess gegen Lorena im Jahr 1994 wegen schwerer Körperverletzung wurde zum medialen Zirkus. Sie behauptete, ihren Mann nur nach langem Missbrauch während ihrer vierjährigen Ehe angegriffen zu haben. Zeugen berichteten von Prellungen an ihren Armen und am Hals sowie von mehreren Notrufanrufen. Die Jury sprach Lorena aufgrund einer vorübergehenden Unzurechnungsfähigkeit frei, und sie wurde nach einer 38-tägigen Untersuchung in einer psychiatrischen Klinik entlassen. Im folgenden Jahr ließ sich das Paar nach sechs Jahren Ehe scheiden.

Seitdem gründete Lorena eine Stiftung, die sich der Prävention häuslicher Gewalt widmet. Sie lehnte es jedoch ab, die aktuellen Behauptungen ihres Ex-Mannes zu kommentieren. John hingegen erzählt, dass sein Penis nach der erfolgreichen Operation in „fast“ vollständige Funktion zurückgekehrt ist. Obwohl ihm Ärzte ursprünglich warnten, dass sein Penis „schwarz werden und abfallen“ könnte, unterzog er sich sogar einer Penisvergrößerung, kehrte aber aufgrund von Beschwerden seiner Partnerinnen zur alten Größe zurück.

Trotz seiner schlechten Gesundheit – sieben Fußoperationen, eine zirkulatorische Operation und eine Halsoperation nach einem Autounfall – blickt John Wayne Bobbitt mittlerweile auf ein ruhigeres Leben. Die Ereignisse von damals bleiben jedoch unvergessen. Sie mahnen die Gesellschaft, sich mit den Themen häusliche Gewalt und Vertrauen in Beziehungen auseinanderzusetzen.