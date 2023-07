Lassen sich Paare nach sieben Jahren Ehe scheiden?

Schockierende Neuigkeiten aus Hollywood: Das glamouröse Schauspieler-Duo Sofia Vergara und Joe Manganiello zieht einen Schlussstrich unter ihre siebenjährige Ehe. Die bevorstehende Scheidung des Paares, das schon länger mit Eheproblemen zu ringen hatte, verschlägt Fans und Beobachtern den Atem. Über die Frage nach der kritischen Bedeutung des siebten Ehejahres wird erneut diskutiert.

Sofia Vergara, 51, und Joe Manganiello, 46, haben im November 2015 ihre ewige Verbundenheit zugesichert. Insider berichten, dass ihre Ehe seit einiger Zeit schon auf stürmischer See segelt, was nahelegt, dass die Entscheidung zur Trennung nicht unüberlegt war.

Die Frage, ob das berüchtigte siebte Jahr in der Ehe wirklich kritisch ist, bleibt umstritten. Vera Despotovic, Expertin für Familienverbindungen, erläutert: ,,Statistiken begründen die Annahme, dass das siebte Jahr kritisch sein könnte, da viele Scheidungen in dieser Periode vollzogen werden. Gerade die ersten zwei Jahre stellen zumeist eine enorme Herausforderung dar, da Paare in dieser Phase zusammenwachsen, sich aneinander gewöhnen und oft Nachwuchs bekommen.“

Aber gibt es in einer Ehe auch stabilere Phasen? ,,Sobald Herausforderungen gemeistert und zentrale Fragen geklärt sind, beginnt eine Periode der Ruhe und Freude, in der Paare das Erreichte genießen“, führt Despotovic aus.

Freunde des Paares berichten, dass Sofia und Joe sich durch Differenzen entfremdet hätten – ironischerweise waren diese Unterschiede der Klebstoff, der sie einst zusammenbrachte.

In einer öffentlichen Stellungnahme äußerten sie: ,,Wir haben die schwere Entscheidung zur Scheidung getroffen. Als zwei Menschen, die sich sehr lieben und achten, bitten wir respektvoll um Rücksicht auf unsere Privatsphäre in dieser Zeit, in der wir einen neuen Lebensabschnitt betreten.“

Die Scheidung des Hollywood-Duos wirft ein Schlaglicht auf die kritischen Phasen einer Ehe, ein Thema, das uns alle betrifft.