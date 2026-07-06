4.000 Panini-Sticker: Fan macht sein Auto zum Fußball-Kunstwerk (VIDEO)

Mehr als 4.000 Panini-Sticker, rund 1.200 Dollar und vier Stunden Arbeit – der irische Content Creator John Nellis hat seinem WM-Enthusiasmus auf eine Weise Ausdruck verliehen, die im Netz für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Sein Projekt: das gesamte Auto mit Stickern aus dem offiziellen Panini-Album zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu bepflastern.

Nellis dokumentierte den Vorgang auf seinen Social-Media-Kanälen und nahm seine Follower Schritt für Schritt mit, während aus einem gewöhnlichen Fahrzeug eine rollende Hommage an das Turnier wurde. Jeder einzelne Sticker schlug mit rund 28 Cent zu Buche – bei einem Gesamtbedarf von über 4.000 Exemplaren summierte sich das auf 1.193 Dollar.

Viraler Sticker-Wagen

Für das Anbringen selbst benötigte er eigenen Angaben zufolge etwas mehr als vier Stunden. Das Ergebnis ließ die Fußballwelt im Netz nicht kalt. Fans zeigten sich beeindruckt – sowohl vom Ausmaß des Projekts als auch von der Konsequenz, mit der Nellis seine Idee umgesetzt hat.

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Zehn Spiele in die WM 2026, und bereits hat das Turnier seinen wohl ungewöhnlichsten automobilen Botschafter gefunden.