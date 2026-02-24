4 Promille, Wodka-Flasche: Frau droht Polizisten mit dem Tod

Fast vier Promille, eine Wodkaflasche und Todesdrohungen gegen Polizisten – ein Montagabend in Wien-Liesing eskaliert rasant.

Mit knapp unter vier Promille Alkohol im Blut hat eine 40-jährige Frau am Montagabend in Wien-Liesing randaliert, Polizeibeamte körperlich angegriffen und mit dem Tod bedroht. Die Frau führte eine Wodkaflasche mit sich und zeigte beim Alkovortest einen Wert von 3,94 Promille. Ab vier Promille gilt eine Alkoholvergiftung als lebensgefährlich.

Auslöser der Eskalation war ein Streit mit ihrem Lebensgefährten, der ihr den Zutritt zur gemeinsamen Wohnung verweigerte. Gegen 18.30 Uhr alarmierten Nachbarn die Polizei, nachdem die Frau im Stiegenhaus des Wohngebäudes für Aufruhr gesorgt hatte.

Angriff auf Beamte

Als die Einsatzkräfte eintrafen, trat und schlug die Frau unablässig gegen die Wohnungstür und schrie dabei lautstark.

⇢ Sporttasche voller Beute: Dieb schlägt auf Polizisten ein



Beim Anblick der Beamtinnen und Beamten verlagerte sich ihr Ausbruch unmittelbar auf die Uniformierten – zunächst mit Kommentaren zu deren Äußerem. Da alle Versuche, die Situation zu deeskalieren, scheiterten, entschieden sich die Polizistinnen und Polizisten zur Festnahme.

Dabei leistete die 40-Jährige erheblichen Widerstand: Sie versuchte, die Beamten zu treten, und schlug einem Polizisten ins Gesicht. Selbst nachdem ihr bereits Handschellen angelegt worden waren, richtete sie eine Drohung an eine der Beamtinnen: „Dich bring ich auch noch um“, sagte sie.

Anschließend wurde die Frau einem Amtsarzt vorgeführt.