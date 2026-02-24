Konkurs nach Millionenverlust: Berühmtes Weingut vor dem Aus

Ein Weintraum in der Steiermark endet vor Gericht: Hinter dem Konkurs stecken Zahlen, die aufhorchen lassen.

Über das Vermögen der DOMAINES KILGER GmbH & CO KG mit Sitz im steirischen Gamlitz wurde am Dienstag ein Konkursverfahren eröffnet. Das Aktenzeichen lautet 25 S 51/26a, wie sowohl Creditreform als auch der AKV bestätigen. Konkrete Daten zu den Verbindlichkeiten und zum Verfahrensstand liegen laut Creditreform derzeit noch nicht vor.

Das Unternehmen mit der Geschäftsadresse Eckberger Weinstraße 32 in 8462 Gamlitz ist im Bereich der Erzeugung und des Vertriebs hochwertiger Lebensmittel tätig, mit einem Schwerpunkt auf dem Großhandel mit Wein und Spirituosen. Darüber hinaus werden Ferienhäuser vermietet.

Der zuletzt im Firmenbuch hinterlegte Jahresabschluss betrifft das Geschäftsjahr 2024 und weist einen Verlust von 26,67 Millionen Euro sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 80,65 Millionen Euro aus. Das negative Eigenkapital beläuft sich demnach auf 18,56 Millionen Euro, während Sachanlagen im Wert von 37,97 Millionen Euro und Finanzanlagen von 10,83 Millionen Euro verzeichnet sind.

Kilgers Ursprungsgeschichte

Wie das Unternehmen auf seiner Homepage beschreibt, steht am Beginn dieser Geschichte ein bayerischer Weinliebhaber, der sich in die Steiermark verliebte: „Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit, ein bayrischer Weinenthusiast, der sein Herz an die Steiermark verlor. Der Anblick der Hügel samt ihren schwindelnd-steilen Rebzeilen fesselte ihn. Die würzig-duftende Luft der hoch liegenden Mischwälder erfüllte ihn mit Lebensfreude. Die Ruhe und das Selbstverständnis der Steirer lockten Ihn zu bleiben.“

Über den Gründer selbst heißt es dort weiter: „Der Münchner Hans Kilger begleitet und berät als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sehr erfolgreich Unternehmen. Aber der passionierte Genießer und Naturfreund trägt schon lange eigene Ideen von nachhaltiger, naturnaher Landwirtschaft und exzellenten Lebensmitteln im Kopf, die er nun mit Begeisterung realisieren lässt.“

Expansion & Güter

Auf der Homepage des Unternehmens wird die weitere Entwicklung folgendermaßen geschildert: „2015 gründet er in der Weststeiermark das Weingut Domaines Kilger. 2017 folgt im Südburgenland das Weingut Schiefer & Domaines Kilger mit Ausnahmewinzer Uwe Schiefer.

Ausgedehnte Landgüter in Siebenbürgen und der Steiermark, auf denen für die Bisons, Wasserbüffel und andere Edelfleischrassen gezüchtet werden, die die Genusswelt der Domaines Kilger abrunden.“