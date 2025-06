40 und kein bisschen müde: Modric kassiert Millionen-Gehalt in Italien

Luka Modric schlägt ein neues Kapitel auf. Der kroatische Mittelfeldstratege verlässt nach zwölf erfolgreichen Jahren Real Madrid, hängt die Fußballschuhe aber noch lange nicht an den Nagel. Stattdessen wird der Routinier seine beeindruckende Karriere in der Serie A bei Milan fortsetzen.

Nachdem zunächst Gerüchte über ein mögliches Karriereende kursierten, können sich Fußballfans nun weiterhin an den Glanzleistungen des Ausnahmekönners erfreuen. Modric, der seit 2012 das weiße Trikot der Königlichen trug, nahm auf emotionale Weise Abschied vom spanischen Rekordmeister. Seine fußballerische Laufbahn begann der Kroate bei Dinamo Zagreb, wo er zwischenzeitlich an Zrinjski und Inter Zapresic verliehen wurde.

Karriereweg des Kroaten

Vor seinem Wechsel nach Madrid stand er noch bei Tottenham unter Vertrag, doch seinen größten Fußabdruck hinterließ er zweifellos in Spanien. Wie der renommierte Transferexperte Fabricio Romani berichtet, ist der Deal bereits in trockenen Tüchern. In Mailand wird Modric künftig mit seinen Landsleuten Luka Jovic und Strahinja Pavlovic zusammenspielen.

Lukrativer Vertrag

Dem Vernehmen nach kann der Mittelfeldspieler bei den Rossoneri (Spitzname für AC Milan) mit einem Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro netto plus Bonuszahlungen rechnen. Sein Vertrag läuft zunächst bis 2026, enthält jedoch eine Option auf Verlängerung bis 2027.

Obwohl Modric im September seinen 40. Geburtstag feiern wird, bleibt er ein begehrter Spieler auf dem Transfermarkt.