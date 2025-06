Real-Legende doch vor Serie-A Wechsel? Modric wird zur Chefsache

Mailands neuer Sportdirektor hat einen Weltstar im Visier: Luka Modric könnte nach seinem Real-Abschied in die Serie A wechseln – doch die Konkurrenz ist groß.

Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet exklusiv, dass Luka Modric auf der Wunschliste des AC Milan steht. Der kroatische Nationalspieler soll in den ersten internen Gesprächen des neuen Sportdirektors Igli Tare eine prominente Rolle gespielt haben. Die Rossoneri hatten erst am vergangenen Montag die Verpflichtung des 51-jährigen Albaners offiziell verkündet und damit ihre langwierige Suche nach einem sportlichen Leiter beendet. Tare unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison und wird pro Spielzeit 800.000 Euro verdienen.

Wie Romano betont, erhielt Modric seit seinem Abschied von Real Madrid zahlreiche Anfragen von Klubs aus aller Welt, lässt sich mit seiner Entscheidung jedoch Zeit. Vereine aus ganz Europa, den USA und Saudi-Arabien buhlen um die Dienste des Mittelfeld-Strategen. Der 38-Jährige hatte seinen Abgang von den Königlichen nach der diesjährigen Klub-WM bestätigt, seine Zukunft bleibt angesichts der Vielzahl an Angeboten jedoch offen.

Modrics Optionen

In Europa zeigte bislang vor allem Rayo Vallecano konkretes Interesse am Kroaten. Ein Wechsel zum Madrider Vorstadtklub würde es Modric ermöglichen, in Madrid zu bleiben, wo seine Familie heimisch geworden ist. Rayos Präsident Martin Presa bekräftigte öffentlich das Interesse seines Vereins und verwies auf frühere Transfers von Spielern wie Radamel Falcao, die in der spanischen Hauptstadt bleiben wollten.

Gleichzeitig räumte er ein, dass Rayo nicht annähernd die finanziellen Konditionen bieten könne, die Modric bei Real genoss.

Tares Amtsantritt

Die Mailänder hatten ursprünglich Tony D’Amico von Atalanta Bergamo als Sportdirektor ins Visier genommen, schwenkten nach dessen Absage jedoch auf Tare um. Die finale Einigung wurde mit Geschäftsführer Giorgio Furlani erzielt.

„Die Zugehörigkeit zu einem Verein wie Milan erfüllt mich mit enormem Stolz und großer Verantwortung“, erklärte Tare nach seiner Vertragsunterzeichnung. „Ich danke dem Klub für das in mich gesetzte Vertrauen. Die Vereinsführung kennt meine Entschlossenheit und meinen Erfolgshunger. Ich werde all meine Erfahrung einbringen, um diesem großartigen Verein zu dienen, der entschlossen ist, an die Spitze des italienischen und europäischen Fußballs zurückzukehren“.

Milan-Geschäftsführer Giorgio Furlani zeigte sich bei der offiziellen Bekanntgabe erfreut: „Wir heißen Igli Tare herzlich in der Rossoneri-Familie willkommen. Er ist genau der Richtige, um unseren Neuanfang zu gestalten. Seine Kompetenz, Entschlossenheit und starken Werte, gepaart mit einem tiefen Verständnis des italienischen Fußballs und einer internationalen Vision, machen ihn zum idealen Kandidaten, um das nächste Kapitel des Vereins zu prägen.“

Durch die Entwicklung eines ambitionierten Sportprojekts soll er das nächste Kapitel des Vereins prägen.