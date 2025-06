Hölleneinsatz in Istrien: Person überlebt 50-Meter-Absturz von Brücke

Dramatische Szenen in Istrien: Nach einem 50-Meter-Sturz von der Vrsicki-Brücke in die berüchtigte Paziner Höhle kämpften Retter um ein Menschenleben.

In den frühen Morgenstunden kam es in Pazin, einer Stadt in Istrien, zu einem dramatischen Vorfall: Eine Person stürzte von der Vrsicki-Brücke mehr als 50 Meter in die Tiefe. Die Brücke führt über die bekannte Paziner Höhle, was den Rettungseinsatz besonders herausfordernd gestaltete.

Nach Eingang der Unfallmeldung bei der Bergrettung HGSS (Kroatischer Bergrettungsdienst) Istrien wurde sofort ein umfassender Rettungseinsatz eingeleitet. Neben den Bergrettern rückten auch die Feuerwehr Pazin, der Rettungsdienst und die Polizei zum Unglücksort aus. Die verunglückte Person war auf äußerst unwegsames Gelände oberhalb des Abgrunds der Höhle gestürzt.

Trotz der extrem schwierigen Bedingungen gelang es den Einsatzkräften, die verunglückte Person rasch zu lokalisieren. Wie aus offiziellen Angaben hervorgeht, hat die Person den Sturz aus großer Höhe überlebt.

Komplizierte Bergung

Die Rettungskräfte reagierten glücklicherweise unverzüglich. Mit speziellen Hebetechniken und in enger Abstimmung aller beteiligten Dienste gelang die komplizierte Bergung. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung direkt am Unfallort wurde die verletzte Person dem Rettungsdienst übergeben.

Wie das Portal index.hr berichtet, erfolgte der Weitertransport ins Krankenhaus Rijeka, der größten Stadt an der kroatischen Adriaküste, schließlich per Rettungshubschrauber.