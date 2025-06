Allegris Königstransfer? Milan lockt Modric mit Mega-Angebot

Die renommierte italienische Zeitung „La Repubblica“ berichtet, dass Luka Modric, der legendäre Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft und langjährige Mittelfeldspieler von Real Madrid, einem Wechsel zu AC Milan zugestimmt hat. Nach Abschluss seiner Ära bei den Königlichen, die symbolisch mit einem Auftritt bei der Klub-Weltmeisterschaft enden soll, steht offenbar der nächste Karriereschritt bevor. In Mailand liegt dem Vernehmen nach bereits ein Einjahresvertrag für den Routinier bereit, wobei der neue Trainer Massimiliano Allegri den Weltfußballer von 2018 als Priorität für die Sommertransferperiode auserkoren haben soll.

Die Transfergerüchte erhielten zusätzliches Gewicht, als der renommierte Fußball-Insider Fabrizio Romano am Montag vermeldete, dass der 38-jährige Mittelfeldstratege in diesem Sommer heiß begehrt sei. Laut Romano will sich Modric mit seiner endgültigen Entscheidung jedoch nicht überstürzen und die verschiedenen Optionen sorgfältig abwägen.

Ende einer Ära

Ein Abschied von Real Madrid nach 14 glorreichen Jahren würde das Ende einer Ära im Santiago Bernabéu bedeuten, gleichzeitig aber den Beginn eines spannenden neuen Kapitels in der Serie A einläuten. Angesichts seiner technischen Brillanz, seiner enormen Erfahrung und seiner ausgeprägten Führungsqualitäten verwundert es kaum, dass die ambitionierten Rossoneri im Werben um die Dienste des Kroaten offenbar die Nase vorn haben.

Allegris Schlüsselspieler

Sollte der Transfer tatsächlich über die Bühne gehen, könnte Modric zum Schlüsselspieler in Allegris Neuausrichtung des italienischen Traditionsvereins werden. Die Fans im legendären San Siro dürften bereits von großen Erfolgen träumen.

Für den Mittelfeld-Maestro selbst scheint die Mailänder Fußball-Kathedrale der ideale Schauplatz für den Herbst seiner beeindruckenden Karriere zu sein.