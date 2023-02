75-Jähriger zeigt, wie man eine junge Frau im Old School-Stil verführt

Dass die Liebe das Alter, den Ort und die Zeit nicht wählt, beweist ein älterer Mann aus einem Dorf in Sumadija, Serbien, deren Geste seit Jahren nacherzählt wird. Bei einem Besuch in der Bank beschloss er nämlich, einer 25-jährigen Mitarbeitern, das ihm ans Herz gewachsen war, einen Brief zu hinterlassen.

Alles geschah vor sieben Jahren, als Zivorad, damals 75 Jahre alt, beschloss, eine Schachtel Pralinen und einen Brief mitzunehmen, als er zur Bank ging. Svetlana, eine Angestellte, die ein halbes Jahrhundert jünger war als er, fiel ihm auf. Da es jedoch unmöglich war, sie bei seiner Ankunft in der Bank zu treffen, beschloss er, Geschenke und eine Nachricht bei ihren Kollegen zu hinterlassen.

Neben der Pralinenschachtel lagen Saft und ein Brief. Der Briefinhalt, obwohl zwischen den beiden ein halbes Jahrhundert Unterschied lag, brachte Svetlana angeblich zum Lächeln, da der Senior in der Old School-Art seine Gedanken und Gefühle ausdrückte.

„Guten Morgen schöne Frau.

Es tut mir leid, dass ich deinen Namen vergessen habe, aber das ist deine geringste Sorge. Du bist die Frau mit dem unbekannten Namen, für mich so lieb und nett. Ich konnte nicht widerstehen, dir das zu verraten. Du hast mich in einer Minute mit der Freundlichkeit und Schönheit verzaubert, du liebe und schöne Frau, oder vielleicht Fräulein. Ich bin immer noch geschockt, dass ich an dem Tag, an dem ich diese Räumlichkeiten betrat, nicht sofort zu dir kam, sondern zu der nörgelnden Alten. Vielleicht hat Gott das so gewollt. Doch jetzt ist der Moment gekommen, dass ich zu dir komme. Und glaub mir, es ist mir unangenehm, deine üppige Brust und andere Kurven anzusehen, die mein Herz zum Seufzen bringen.

Meine Schöne, ich bin Zivorad. Ansonsten bin ich wegen Parkinson und der schwersten Form der Sprachstörung im Ruhestand, der Rest funktioniert Gott sei Dank relativ gut. Ich werde dich jetzt nicht mehr mit diesem Brief belästigen, aber wenn du mich etwas besser kennenlernen möchtest, finde einen Termin, der dir passt. Ich nehme gerne alles an, und fahre sogar 100 Kilometer weit für dich. Wenn du fahren kannst, dann ist es noch besser. Ich habe einen Renault Laguna. Steig ein und fahr, liebes Mädchen.

➤ Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich schicke dir viele Grüße.

Dein Kunde Zivorad“,

lautete der Liebesbrief an die Bankangestellte.

Aufgrund der Krankheit kann er nicht sprechen, wie er selbst in dem Brief verriet, und erfand diese altmodische Art des Verführens durch einen Brief, der jedem, der ihn las, ein Lächeln ins Gesicht zauberte.