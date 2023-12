8. Dezember: Diese Geschäfte haben am Feiertag geöffnet (LISTE)

Der 8. Dezember, einst als „fünfter Einkaufssamstag“ bekannt, hat in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Die hohen Kosten für zusätzliches Feiertagsarbeitsentgelt und 100-prozentige Zuschläge machen diesen Tag für viele Händler unrentabel. Eine aktuelle Händlerbefragung zeigt: Rund 40 Prozent der österreichischen Geschäfte werden am Marienfeiertag ihre Türen geschlossen halten.

„Maria Empfängnis ist für den Handel der kostenintensivste Tag des Jahres“, so der Handelsverband. Einige Unternehmen haben sich bewusst für die Schließung entschieden, darunter Betten Reiter. Geschäftsführer Peter Hildebrand erklärte: „Sich bewusst für die Schließung unserer Filialen am 8. Dezember zu entscheiden, ist für uns nicht nur eine Frage der Tradition, sondern auch eine Anerkennung der Bedeutung von Ruhe und gemeinsamer Besinnung. Wir glauben daran, dass solche Momente des Innehaltens nicht nur unseren Mitarbeitern, sondern auch unseren Kunden zugutekommen.“

Verkaufsoffene Tage

Aber nicht alle Händler teilen diese Ansicht. dm-Geschäftsführer Harald Bauer sieht die Situation anders: „Ein Blick in den Kalender spricht gegen eine Schließung: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Dezember heuer um zwei verkaufsoffene Tage kürzer“, so Bauer. „Wir möchten ein Signal für eine positive Stimmung im Handel setzen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Zusatzverdienst ermöglichen.“

Selbstständige Kaufleute

Adeg-Filialen werden in Österreich von selbstständigen Kaufleuten betrieben, die selbst entscheiden können, ob sie am 8. Dezember schließen wollen.

Offen für Technikfans

Auch Elektronikhändler Mediamarkt hat angekündigt, am 8. Dezember geöffnet zu haben: „Wir möchten Technikfans in ganz Österreich so die Möglichkeit bieten, ihre Geschenke und Einkäufe vor Ort dann zu erledigen, wann es für sie am besten passt. Der achte Dezember hat sich seit Jahren hierfür als beliebter Termin in der Vorweihnachtszeit etabliert.“

Feiertag vor dem Verfassungsgericht

Die Diskussion um die Öffnung am 8. Dezember ist jedoch nicht neu. Bereits 1985 beschäftigte das Thema das Verfassungsgericht, als der damalige Salzburger VP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer senior den Händlern in seinem Bundesland erlaubte, am Marienfeiertag zu öffnen – entgegen einer Weisung des SP-Sozialministers.

Die Entscheidung, am 8. Dezember zu öffnen oder zu schließen, bleibt also eine individuelle Abwägung zwischen Tradition, Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit. Die diesjährige Situation wird zusätzlich durch die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen im Handel überschattet, bei denen Arbeitgeber und Gewerkschaft um Gehaltserhöhungen ringen.

GEÖFFNET

Interspar

Eurospar

Hofer

dm

Mediamarkt

Hartlauer

Ikea

XXXLutz

Bauhaus

Hornbach

GESCHLOSSEN

Billa

Billa Plus

Bipa

Penny

Lidl

Sutterlüty

Betten Reiter

OBI