Ab April wird’s teurer: Das sind die neuen Zigarettenpreise!

Österreichs Raucher müssen sich auf höhere Preise einstellen: Die Tabaksteuer steigt ab 1. April, was Zigaretten und Alternativen deutlich verteuert.

Ab der kommenden Woche müssen Raucher in Österreich tiefer in die Tasche greifen, da die Tabaksteuer ab dem 1. April auf 83,50 Euro je 1.000 Zigaretten steigt. Bereits im März haben einige Tabakunternehmen begonnen, diese Erhöhung an die Verbraucher weiterzugeben. Dies bedeutet, dass Raucher nun mit einem Preisanstieg von 20 bis 30 Cent pro Packung konfrontiert sind.

Preisanstiege bei Marken

Für Konsumenten von Lucky Strike, einer Marke von British American Tobacco, bedeutet dies einen Anstieg von 20 Cent pro Packung. Andere Marken des Unternehmens, wie Pall Mall, HB und Parisienne, werden um 30 Cent teurer. Auch Japan Tobacco International (JTI) hat die Preise erhöht, sodass Camel und Benson & Hedges ab dem 10. März ebenfalls um 30 Cent mehr kosten. Philip Morris zieht nach und erhöht die Preise um 30 Cent, wobei sie neben der gestiegenen Steuer auch auf höhere Betriebskosten hinweisen.

Die Preissteigerung betrifft nicht nur herkömmliche Zigaretten, sondern auch Alternativen wie Tabakerhitzer. Das Branchenmagazin „Trafikanten Zeitung“ berichtet, dass die beliebten Heets von Philip Morris um 50 Cent teurer werden.

⇢ So teuer werden Zigaretten wirklich!