Seit Tagen verschwunden: Wo ist der sechsjährige Pawlos?

In Weilburg wird seit Dienstag ein sechsjähriger Junge vermisst. Trotz intensiver Suche bleibt er unauffindbar. Die Polizei setzt alle Mittel ein.

Seit Dienstagmittag wird in der mittelhessischen Stadt Weilburg ein sechsjähriger Junge vermisst. Trotz intensiver Suchmaßnahmen bleibt das Kind unauffindbar. Die Polizei setzt alle verfügbaren Mittel ein, um ihn zu finden, wie eine Polizeisprecherin in der Nacht auf Donnerstag bestätigte.

Der Junge, der autistisch ist, könnte sich in einer hilflosen Situation befinden. Nachdem er am Dienstag seine Schule zur Mittagszeit verlassen hatte, wurde er zuletzt in der Nähe des Bahnhofs gesehen. Ein Polizeisprecher erklärte, dass er sich räumlich nicht orientieren könne und riet davon ab, ihn direkt anzusprechen, da er leicht erschrecke. Stattdessen solle man den Notruf 110 wählen oder sich an die Polizei wenden.

Hilfe von Einsatzkräften

Obwohl die Polizei nicht von einem Verbrechen ausgeht, sind über 600 Einsatzkräfte seit dem Verschwinden im Einsatz. Unterstützt werden sie von einem Polizeihubschrauber, der Wasserschutzpolizei und der Reiterstaffel. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk ist intensiv, und auch die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.

Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch äußerte sich auf Instagram über den Fall. Er bestätigte die autistische Veranlagung des Jungen und bat die Bürger, aufmerksam zu sein und bei Sichtung des Kindes sofort die Behörden zu informieren. Er wies darauf hin, dass der Junge möglicherweise ungewöhnlich reagieren könnte, indem er wegläuft oder sich versteckt, besonders abends. Hanisch forderte die Menschen auf, auch in versteckten Ecken nachzusehen.

Die Polizei und der Bürgermeister rufen die Bevölkerung zur Unterstützung auf. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei oder der Feuerwehr melden. Der Junge, der aus Waldbrunn stammt, ist Schwarz, hat dunkle Haare und trug zuletzt einen gestreiften Pullover sowie eine graue Jeans.

Weilburg, eine Stadt mit etwa 13.000 Einwohnern, liegt an der Lahn zwischen Taunus und Westerwald und besteht aus elf Stadtteilen.