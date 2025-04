Ab Dienstag: Auf dieser Autobahn gibt es fünf Baustellen

Die A14 bekommt ab Dienstag, 22. April, eine weitere Baustelle: Zwischen Nenzing-Bludesch und Brandnertal wird die Fahrbahn umfassend saniert – es ist die mittlerweile fünfte Baustelle auf dieser Autobahn.

Ab Dienstag, dem 22. April, wird auf der A14 in Vorarlberg eine neue Großbaustelle eingerichtet. Sie befindet sich zwischen den Anschlussstellen Nenzing-Bludesch und Brandnertal. Bis in den Herbst hinein sollen dort umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt werden. Es handelt sich bereits um die fünfte Baustelle auf dieser Autobahn.

Geplant ist eine umfassende Erneuerung des Straßenbelags. Dabei wird die Fahrbahn bis zu einer Tiefe von über 20 Zentimetern abgetragen und anschließend neu aufgebaut. Insgesamt werden rund 35.000 Quadratmeter Asphalt verarbeitet. Zudem wird eine Brücke innerhalb des Baustellenbereichs saniert, und die Entwässerungssysteme werden erneuert.

Grundsätzlich stehen den Verkehrsteilnehmern in jeder Fahrtrichtung zwei Fahrspuren zur Verfügung. In bestimmten Bauphasen kann es jedoch zu temporären einspurigen Verkehrsführungen kommen. Auch die Auf- und Abfahrten bei der Anschlussstelle Bludenz-Nüziders könnten zeitweise gesperrt werden. In diesem Fall werden lokale Umleitungen über das untergeordnete Straßennetz oder über die nächstgelegenen Anschlussstellen ausgeschildert.

Weitere Baustellen

Neben dieser Großbaustelle bestehen derzeit vier weitere Baustellen auf der A14: im Pfändertunnel, bei der Vorarlberger Gemeinde Wolfurt, im Bereich Klaus/Koblach sowie im Ambergtunnel während der Nachtstunden. Im Ambergtunnel wird eine Zwischensanierung vorgenommen, während es sich bei den anderen Baustellen um tiefgreifende Sanierungsmaßnahmen handelt. Laut ASFINAG-Projektleiter Christian Hartmann umfasst eine Zwischensanierung das Abfräsen von etwa fünf Zentimetern der Fahrbahn. Bei umfassenderen Arbeiten werden hingegen bis zu 20 Zentimeter der Fahrbahndecke erneuert.