Ab diesem Alter solltet ihr keinen Alkohol mehr trinken!

In seinem Buch The Complete Guide to Memory erklärt der renommierte Neurologe Dr. Richard Restak, wie Alkoholkonsum das Gehirn beeinflusst. Er beschreibt Alkohol als ein schwaches Neurotoxin, das die Funktion der Nervenzellen beeinträchtigen kann.

Diese Gefahr nimmt mit zunehmendem Alter zu, insbesondere da die Anzahl der Nervenzellen im Gehirn auf natürliche Weise abnimmt. Schon geringe Mengen Alkohol können bei älteren Menschen die Wahrscheinlichkeit kognitiver Beeinträchtigungen erhöhen.

Dr. Restak hebt das 65. Lebensjahr als einen entscheidenden Wendepunkt hervor. Er empfiehlt eine drastische Reduzierung des Alkoholkonsums ab diesem Alter und idealerweise einen vollständigen Verzicht bis zum 70. Lebensjahr. Der Hauptgrund dafür ist der Schutz der Neuronen, um das Risiko für Krankheiten wie Demenz zu verringern. Diese Empfehlung wird von der Alzheimer-Gesellschaft unterstützt. Studien zeigen, dass regelmäßiger und übermäßiger Alkoholkonsum das Risiko für Demenzerkrankungen deutlich erhöht.

Weitere Risiken

Alkohol birgt neben kognitiven Gefahren auch ein erhöhtes Sturzrisiko für ältere Menschen. Bereits kleine Mengen können die Koordination beeinträchtigen und somit schwere Verletzungen verursachen. Dr. Restak fordert dazu auf, das eigene Trinkverhalten kritisch zu hinterfragen. Wird Alkohol zur Stimmungsaufhellung oder zur Bewältigung von Ängsten genutzt, sollte man ernsthaft in Erwägung ziehen, den Konsum gänzlich einzustellen. Kurzfristig mag Alkohol entspannend wirken, langfristig jedoch schadet er sowohl dem Körper als auch dem Geist.

Dr. Restaks klare Botschaft ist eine Einladung, die langfristigen gesundheitlichen Folgen von Alkohol zu überdenken und bei Bedarf notwendige Veränderungen vorzunehmen.