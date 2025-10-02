Ab morgen auf Netflix: „Monster – die Geschichte von Ed Gein“

Die True-Crime-Welt richtet ihren Blick auf den 3. Oktober 2025, wenn Netflix die dritte Staffel seiner erfolgreichen Anthologie-Reihe veröffentlicht: „Monster: Die Geschichte von Ed Gein“ setzt die Tradition fort, die mit den Verfilmungen über Jeffrey Dahmer sowie Lyle und Erik Menendez begann. Das Kreativduo Ryan Murphy und Ian Brennan widmet sich diesmal einem Mann, dessen grausame Taten die Horror-Filmgeschichte nachhaltig prägten.

Der als „Schlächter von Plainfield“ bekannt gewordene Ed Gein diente als Inspiration für ikonische Filmfiguren wie Norman Bates in „Psycho“, Leatherface aus „Texas Chainsaw Massacre“ und Charaktere aus „Das Schweigen der Lämmer“. Für die Hauptrolle konnte Charlie Hunnam gewonnen werden, der eine verblüffende äußerliche Ähnlichkeit mit dem realen Gein aufweist. Der aus „Sons of Anarchy“ bekannte Schauspieler durchlief für die Darstellung des zurückhaltenden, aber tödlichen Psychopathen eine beeindruckende Transformation.

Zur hochkarätigen Besetzung gehören zudem Laurie Metcalf als Geins herrschsüchtige Mutter Augusta, Tom Hollander in der Rolle eines Ermittlers sowie Vicky Krieps, Olivia Williams und Lesley Manville in weiteren tragenden Nebenrollen. Die aus acht Episoden bestehende Mini-Serie wird am Premierentag vollständig abrufbar sein.

⇢ Horror in der Manege: Zirkus-Artistin stürzt vor Kindern in den Tod



Psychologische Tiefe

Laut Schöpfer Ryan Murphy geht es in „Monster: Die Geschichte von Ed Gein“ auch um die fundamentale Frage, ob Menschen als Monster geboren werden oder erst dazu gemacht werden. Ähnlich wie bei den Vorgängerstaffeln legen Murphy und Brennan Wert darauf, nicht nur Schockeffekte zu erzielen, sondern tiefere Einblicke zu gewähren: Im Fokus stehen die zerstörerische Beziehungsdynamik zwischen Ed und seiner Mutter Augusta sowie Geins psychische Zerrüttung, die später als Schizophrenie diagnostiziert wurde.

Die Serie vertritt dabei die These, dass Umweltfaktoren und Erziehung entscheidend zur Entstehung menschlicher Monster beitragen. Die Handlung verfolgt Ed Geins Leben im Wisconsin der 1950er Jahre, beginnend mit seiner isolierten Kindheit auf einem Bauernhof unter dem Einfluss seiner dominanten, fanatisch religiösen Mutter.

Im Mittelpunkt der Erzählung steht der Fall der Ladenbesitzerin Bernice Worden, deren Verschwinden 1957 schließlich zur Entdeckung von Geins Verbrechen führte. Die Serie scheut nicht davor zurück, seine verstörenden Taten zu thematisieren – vom Leichenraub über die Herstellung makabrer Gegenstände aus menschlicher Haut bis hin zu den beiden nachgewiesenen Morden.

Historischer Hintergrund

Für die kreative Leitung zeichnen Ryan Murphy und Ian Brennan verantwortlich. Die Regiearbeit teilen sich erfahrene Filmemacher wie Carl Franklin und Paris Barclay, die bereits an früheren Staffeln beteiligt waren.

Der historische Ed Gein (1906–1984) wuchs in Plainfield, Wisconsin, unter dem Einfluss einer religiös-fanatischen Mutter auf, die ihn von jeglichen Außenkontakten fernhielt. Nach ihrem Tod 1945 begann sein Abstieg ins Unfassbare: Er entweihte Gräber, stellte aus menschlichen Überresten Gebrauchsgegenstände her und tötete Mary Hogan (1954) sowie Bernice Worden (1957).

Bei seiner Festnahme entdeckten Ermittler ein Haus voller Schrecken – Funde, die ihm den Beinamen „Butcher of Plainfield“ einbrachten. Als unzurechnungsfähig eingestuft, verbrachte Gein den Rest seines Lebens in psychiatrischen Einrichtungen.

Geins Gräueltaten hinterließen tiefe Spuren in der Popkultur: Alfred Hitchcocks Klassiker „Psycho“ (1960) basiert teilweise auf seiner Geschichte, ebenso wie „The Texas Chainsaw Massacre“ (1974) und „Das Schweigen der Lämmer“ (1991).