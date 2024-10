Abgeschobener kommt zurück und mordet in Wien!

Ein grausames Verbrechen hat Wien erschüttert: Der Slowake Ján K. steht im Verdacht, die 91-jährige Grete P. in ihrem Schrebergarten brutal ermordet zu haben, KOSMO berichtete. Der mutmaßliche Täter wurde zuvor von den österreichischen Behörden abgeschoben, jedoch aufgrund offener Grenzen ungehindert zurückkehrte.

Rückkehr trotz Abschiebung

Ende August wurde Ján K., ein arbeitsloser Slowake, aufgrund eines Aufenthaltsverbots aus Österreich abgeschoben. Er nutzte jedoch die offenen Grenzen Europas, um problemlos per Zug wieder nach Wien zu gelangen. Die Stadt zog ihn mit ihren umfassenden Sozialeinrichtungen an und bot ihm einen neuen Anlaufpunkt. Nur wenige Tage nach seiner Wiedereinreise eskalierte die Gewalt in einem Schrebergarten in Wien-Floridsdorf, wo er die Seniorin Grete P. überfiel. Interessanterweise hatte Ján K. bereits rund 15 Jahre Haft für eine frühere Bluttat verbüßt.

Motiv des Täters

Der Verdächtige zeigte bei diesem Verbrechen eine extreme Brutalität, die die Behörden auf ein Motiv der bloßen Lust am Töten schließen lässt. Ein genetischer Fingerabdruck am Tatort führte die Ermittler zu dem mutmaßlichen Mörder. In einem gefühllosen Statement vor dem Haftrichter konnte Ján K. keine Erklärung für seine Tat liefern. Angesichts der hohen Rückfallgefahr hat die Staatsanwaltschaft Wien ein psychologisches Gutachten anberaumt. Sollten die Experten zu einem negativen Ergebnis kommen, könnte neben einer lebenslangen Haftstrafe auch eine Einweisung in eine forensische Einrichtung notwendig werden.

Weiterer Mord durch einen illegalen Einwanderer

Ein weiterer Fall, der den österreichischen Behörden Kopfzerbrechen bereitet, betrifft einen zweiten slowakischen Verdächtigen in einem niederösterreichischen Weingarten. Auch er hielt sich illegal im Land auf. Der Cobra-Einsatz wurde von einer Drohne und einem Roboterhund begleitet. Während der Verhaftung dieses 59-Jährigen wurde ein Polizeibeamter durch eine Explosion verletzt, er erlitt mehrere Brüche. Im Keller des Verdächtigen fand man Chemikalien, die für den Bau von Sprengsätzen genutzt werden könnten.