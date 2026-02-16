Achtung, Schnäppchenjäger: Neuer dänischer Laden kommt nach Wien!

Die dänische Einzelhandelskette „Normal“ betritt am 18. März erstmals den österreichischen Markt. Mit einem Pre-Opening in Wien-Mariahilf, Mariahilfer Straße 32, setzt das Unternehmen seinen europäischen Expansionskurs fort.

Dänische Erfolgsgeschichte

Der Discounter, der Vergleiche mit Landsleuten wie „Flying Tiger“ oder „Søstrene Grene“ auf sich zieht, verfügt bereits über ein Netzwerk von mehr als 950 Filialen. Diese erstrecken sich von den skandinavischen Heimatmärkten Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland bis in den Mittelmeerraum mit Standorten in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Nach der kürzlichen Eröffnung in Irland steht nun Österreich im Fokus, wobei auch das Shoppingcenter G3 in Gerasdorf bei Wien als weiterer möglicher Standort im Gespräch ist.

Die Erfolgsgeschichte von „Normal“ begann 2013, als die Gründer Torben Mouritsen und Bo Kristensen ihr erstes Geschäft im dänischen Silkeborg eröffneten. Wie das Portal „Retail Report“ berichtet, umfasst das Sortiment etwa 4.000 Markenprodukte aus den Bereichen Kosmetik, Körperpflege, Haushaltswaren sowie Snacks und Getränke. Das Geschäftsmodell basiert auf einem Konzept konstant niedriger Preise, die deutlich unter dem Niveau herkömmlicher Einzelhändler liegen. Auf klassische Rabattaktionen verzichtet das Unternehmen vollständig.

Clevere Verkaufsstrategie

Um Stammkunden zu binden und regelmäßige Besuche zu fördern, erneuert und erweitert „Normal“ sein Warenangebot wöchentlich. Diese Strategie hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen: Die Kette, die zu 71 Prozent der Bestseller-Gruppe angehört, konnte ihre Präsenz in Europa und darüber hinaus kontinuierlich ausbauen.

