Schminke & Plüschkostüme unter der Lupe – wie sicher ist der Fasching?

Die närrische Zeit birgt tückische Gefahren: Jedes dritte Faschingskostüm fällt bei Sicherheitstests durch. Besonders Kinderverkleidungen stehen unter kritischer Beobachtung.

Konsumentenschutzministerin Korinna Schumann schlägt Alarm: Faschingskostüme und -schminke bergen erhebliche Risiken, insbesondere für die Kleinsten. Die Gefahrenpalette reicht von Erstickung und Strangulation über leichte Entflammbarkeit bis hin zu bedenklichen Inhaltsstoffen. Diese Warnung wird durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) untermauert, die bei ihren Kontrollen etwa ein Drittel der überprüften Kostüme beanstanden musste.

Aktuell stehen vor allem Verkleidungen für Kinder unter drei Jahren sowie flauschige Kostüme, Perücken und Masken im Fokus der Prüfer. Die Ministerin zeigt sich besorgt über die wiederkehrenden Sicherheitsmängel bei Faschingsartikeln. „Fasching soll für Kinder eine fröhliche Zeit sein. Umso mehr berührt es mich, dass unsere Kontrollen immer wieder Mängel bei der Entflammbarkeit oder fehlende Warnhinweise zeigen“, betont Schumann und appelliert an Eltern, beim Kostümkauf besonders auf Sicherheitsaspekte zu achten.

⇢ Faschings-Alarm: 36 Prozent der Kinderkostüme könnten zur Todesfalle werden



Regelmäßige Kontrollen

Die AGES führt regelmäßige Überprüfungen von Faschingsartikeln durch, wobei immer wieder Mängel festgestellt werden – von Schwermetallbelastungen in Schminkprodukten bis hin zu unzureichenden Produktkennzeichnungen. Fachleute empfehlen, auf Schnüre und Bänder im Halsbereich zu verzichten und darauf zu achten, dass Kostüme sich problemlos an- und ausziehen lassen.

Bei Kopfbedeckungen, Haarteilen und Gesichtsmasken ist besondere Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer geboten. Schminkprodukte sollten zunächst an einer kleinen Hautstelle getestet werden, um allergische Reaktionen auszuschließen und so ein sicheres Faschingsvergnügen zu gewährleisten.

Online-Einkaufsrisiken

Der Trend zum schnellen, preisgünstigen Online-Einkauf von Faschingskostümen führt oft dazu, dass Sicherheitsaspekte vernachlässigt werden. Mit sorgfältig ausgewählten, geprüften Produkten und einem geschärften Bewusstsein für mögliche Gefahrenquellen kann jedoch dafür gesorgt werden, dass die Faschingszeit ungetrübt bleibt.

Mit einem geschärften Bewusstsein für mögliche Gefahrenquellen kann dafür gesorgt werden, dass die Faschingszeit in guter Erinnerung behalten wird.