Faschings-Alarm: 36 Prozent der Kinderkostüme könnten zur Todesfalle werden

Buntes Faschingstreiben in Oberösterreich: Während die Schminke unbedenklich ist, bereiten Kinderkostüme Sorgen. Mehr als ein Drittel der getesteten Verkleidungen fiel durch.

Die Faschingszeit bringt für Kinder in Oberösterreich zahlreiche Umzüge und Feste mit sich, bei denen Verkleiden, Schminken und Feiern im Mittelpunkt stehen. Damit der farbenfrohe Trubel nicht mit einem Krankenhausbesuch endet, appelliert der für Konsumentenschutz zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) an erhöhte Wachsamkeit bei der Auswahl von Kostümen und Zubehör.

Erfreulich ist zunächst: Bei Tests von Faschingsschminke aus österreichischen Geschäften gab es keine Beanstandungen. Deutlich problematischer sieht die Situation bei den Kostümen aus. Eine umfassende Überprüfung von 72 Proben ergab, dass mehr als ein Drittel – genau 36,1 Prozent – nicht den Anforderungen entsprach. Als besonders riskant erwies sich die Brennbarkeit der Materialien. Ein Kostüm wurde sogar als gesundheitsgefährdend eingestuft. Weitere Defizite betrafen Sicherheitsaspekte, unzureichende Kennzeichnungen und lückenhafte Konformitätsdokumente.

Gefährliche Materialien

„Die Verkleidungen für Kinder bestehen häufig aus hauchdünnen Kunstfasern oder enthalten leicht entzündliche Tüll- und Plüschelemente“, erläutert Kaineder. „Zudem werden sie wegen ihrer kurzen Nutzungsdauer oft in minderwertiger Qualität hergestellt.“ In Verbindung mit Kerzen, Wunderkerzen oder offenen Flammen könne dies rasch zu gefährlichen Situationen führen. Der Landesrat rät daher: „Besser auf Qualitätsprodukte setzen und kein Risiko eingehen.“

Sicherheitstipps beachten

Zur Gewährleistung maximaler Sicherheit intensiviert die oberösterreichische Lebensmittelaufsicht in diesem Jahr ihre Prüfaktivitäten: Momentan werden 18 Kinderkostüme sowohl aus stationären Geschäften als auch aus Online-Shops genauer unter die Lupe genommen. Eltern sollten bei Verkleidungen und Accessoires auf wichtige Details achten: keine überlangen Kordeln, keine sich leicht lösenden Kleinteile, vorhandene CE-Kennzeichnung und deutliche Warnhinweise. Hinsichtlich der Entflammbarkeit gilt grundsätzlich: Abstand zu Kerzen und offenen Flammen wahren, besonders bei dünnen Umhängen.

Masken und Zubehör mit chemischem Geruch sollten nicht direkt auf der Haut getragen werden – und neue Kostüme empfiehlt es sich vor dem ersten Tragen zu waschen.