Benzin-Revolution aus Luft: Warum die Tankstelle fürs Wohnzimmer scheitert

Benzin aus Luft herstellen und klimaneutral Auto fahren – ein US-Start-up macht’s möglich. Doch der Preis pro Liter offenbart die Schwachstelle der Innovation.

Das US-Start-up Aircela hat eine Technologie entwickelt, die Benzin aus Umgebungsluft herstellen kann und damit Verbrennungsmotoren klimaneutral betreiben soll. Die Idee einer dezentralen, klimaneutralen Treibstoffversorgung könnte zwar die Verkehrswende beschleunigen, scheitert jedoch an einem entscheidenden Problem: Der Stromverbrauch ist enorm hoch.

Die zugrundeliegende Technologie kombiniert bekannte Verfahren. Das System gewinnt mittels Direct Air Capturing (DAC) Kohlendioxid aus der Luft und erzeugt gleichzeitig durch Elektrolyse Wasserstoff aus Wasser. Aus diesen beiden Grundstoffen stellt die Anlage zunächst Methanol und anschließend fertiges Benzin her. Wird für diesen Prozess ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen verwendet, entsteht ein CO2-neutraler Kreislauf, da das bei der Verbrennung freigesetzte Kohlendioxid zuvor aus der Atmosphäre entnommen wurde. Die Anlage vereint somit alle Produktionsschritte von der Rohstoffgewinnung bis zur Tankstelle.

Hohe Kosten

Pro Tag kann das System etwa 10 Kilogramm CO2 aus der Umgebungsluft filtern und daraus knapp 3,8 Liter Benzin produzieren. Hierfür werden rund 75 Kilowattstunden Strom benötigt. Selbst wenn dieser aus erneuerbaren Quellen stammt und damit klimaneutral ist, verursacht er erhebliche Kosten. Bei einem durchschnittlichen deutschen Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde würde der Liter selbstproduziertes Benzin fast sieben Euro kosten. Zum Vergleich: Selbst während der Preisrekorde im Jahr 2022 lag der Durchschnittspreis für Super E10 laut ADAC bei lediglich 1,86 Euro pro Liter – womit ein moderner Benziner unter optimalen Bedingungen maximal 20 Kilometer zurücklegen kann.

Kraftstoffqualität

Der von Aircela produzierte Kraftstoff entspricht nach Unternehmensangaben dem europäischen Standard Super 95 und enthält weder Schwefel noch Schwermetalle. Er kann über eine in der Anlage integrierte Zapfvorrichtung direkt in Fahrzeuge getankt werden. Laut Hersteller ist der Kraftstoff mit allen gängigen Benzinmotoren kompatibel und lässt sich problemlos mit herkömmlichem Benzin mischen, was das Nachtanken an regulären Tankstellen bei längeren Fahrten ermöglicht.

Eine eigene Photovoltaikanlage könnte die Kosten zwar reduzieren, doch selbst eine leistungsstarke Anlage mit zehn Kilowatt Spitzenleistung auf einem Einfamilienhaus erzeugt unter idealen Bedingungen maximal 50 Kilowattstunden pro Tag. Realistisch betrachtet liegt der durchschnittliche Tagesertrag eher bei 20 bis 30 Kilowattstunden. Zusätzlicher Netzstrom wäre daher unvermeidbar. Hinzu kommt, dass für den kontinuierlichen Betrieb der Anlage ein kostspieliger Stromspeicher im Wert von mehreren zehntausend Euro erforderlich wäre. Unter Berücksichtigung des übrigen Haushaltsverbrauchs könnte eine private Solaranlage bestenfalls ein Fünftel des benötigten Stroms liefern, was den Literpreis immer noch auf etwa 5,60 Euro belassen würde.

Markteinführung

Das Aircela-System ist modular konzipiert und soll sowohl für Privathaushalte als auch für größere Anwendungen geeignet sein. Aktuell befinden sich die Anlagen in der Testphase, wobei der Marktstart zunächst für Ende 2026 in den USA geplant ist. Eine internationale Expansion soll folgen, sobald die Produktionskapazitäten erweitert werden. Preisangaben macht das Unternehmen derzeit nicht; Interessenten können sich lediglich auf eine Warteliste setzen lassen.

In den bisherigen Kostenberechnungen sind weder die Anschaffungskosten für das Aircela-Gerät noch für eventuelle Stromspeicher berücksichtigt. Obwohl das Unternehmen langfristige Wirtschaftlichkeit durch Skaleneffekte in Aussicht stellt, erscheint dies angesichts der vorliegenden Daten kaum realistisch. Die Tagesproduktion von knapp vier Litern Benzin reicht für weniger als 80 Kilometer Fahrstrecke.

Zum Vergleich: Würde man dieselbe Strommenge direkt in ein Elektroauto einspeisen, könnte man damit etwa 375 Kilometer zurücklegen.