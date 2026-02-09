Gefesselt und in Auto gezerrt: Sänger entkommt Entführern

Mitten in Belgrad wurde der in Wien aufgewachsene Sänger Daniel Kajmakoski gefesselt und in ein Auto gezerrt. Die Entführer forderten 20.000 Euro Lösegeld.

In der Nacht zum Sonntag wurde der 42-jährige Sänger Daniel Kajmakoski, bekannt durch seinen Sieg bei X-Factor Adria 2014, in Belgrad entführt. Die Täter forderten ein Lösegeld von 20.000 Euro. Milanka Rasic, PR-Managerin des Künstlers, bestätigte den Vorfall auf Facebook: „Die Nachricht, dass Daniel Kajmakoski letzte Nacht in der Nähe der Betonhalle in Belgrad entführt wurde, stimmt.“

Der gebürtige Nordmazedonier, der seit seinem sechsten Lebensjahr in Wien aufwuchs, lebt mittlerweile seit einigen Jahren mit seiner Familie in der serbischen Hauptstadt. Der Vorfall ereignete sich bei der Betonhalle, einem Veranstaltungszentrum mit diversen Clubs und Restaurants am Zusammenfluss von Donau und Save unterhalb der Festung Kalemegdan. Dort wurde der Sänger gefesselt und in ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen gezwungen.

Dramatische Flucht

Während der Flucht versuchte die Verkehrspolizei, den Wagen nahe Ruma zu stoppen. „Das Fahrzeug prallte gegen eine Leitplanke, die Entführer stiegen aus und flüchteten“, erklärte die PR-Managerin in ihrem Statement. Nach seiner Befreiung verbrachte Kajmakoski, der 2015 Nordmazedonien beim Eurovision Song Contest in Wien vertrat, mehrere Stunden bei der Polizei.

Mutige Reaktion

Inzwischen sei er wieder zu Hause und es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Rasic berichtete nach einem Telefonat mit dem Sänger: „Nach dem kurzen Gespräch, das ich mit Daniel geführt habe, hatte ich den Eindruck, dass er den Entführern sehr ruhig und mutig begegnet ist.“

Der Musiker, der durch seine Wiener Jugend fließend Deutsch spricht, braucht jetzt vor allem Ruhe.

Im Interesse der laufenden Ermittlungen wird er vorerst keine öffentlichen Stellungnahmen abgeben.