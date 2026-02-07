KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Menschenhandel

Polizei stoppt Entführer: Schwester wollte Frau zur Prostitution zwingen

Polizei stoppt Entführer: Schwester wollte Frau zur Prostitution zwingen
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Mitten in der Nacht eskaliert in Wien-Meidling ein brutaler Plan. Eine junge Sexarbeiterin wird gewaltsam verschleppt – doch die Täter kommen nicht weit.

Eine 21-jährige Sexarbeiterin wurde in der Nacht zum Samstag Opfer einer Entführung. Ein 39-jähriger Mann hatte die junge Frau zu einem vermeintlichen Kunden in die Tichtelgasse in Wien-Meidling gebracht. Dort lauerte bereits eine Gruppe von mindestens drei Personen. Die Täter attackierten den Fahrer mit Pfefferspray, zogen die 21-Jährige gewaltsam aus dem Wagen und zwangen sie in ein anderes Fahrzeug.

Mit der entführten Frau fuhren die Täter auf die A4 in Richtung Fischamend. Das Opfer vermutete, dass sie gegen ihren Willen nach Rumänien verschleppt werden sollte. Dort sollen Familienangehörige sie bereits zuvor zur Prostitution gezwungen haben.

⇢ Messer-Attacke in Meidling: Schwager sticht zu und flüchtet

Schnelle Rettung

Der 39-jährige Fahrer handelte rasch und informierte die Betreiberin des Laufhauses, in dem die junge Frau arbeitete. Die Betreiberin zögerte nicht und wählte umgehend den Polizeinotruf. Die sofort eingeleitete Fahndung war erfolgreich: Beamte der Polizeiinspektion Schwechat konnten das Fahrzeug auf der A4 anhalten und die 21-Jährige befreien.

Täter gefasst

Die Polizei nahm drei rumänische Staatsangehörige fest: einen 18-jährigen und einen 27-jährigen Mann sowie eine 25-jährige Frau. Bei Letzterer handelt es sich um die Schwester des Opfers.

⇢ Erstklässlerin in Hietzing angesprochen – Unbekannter flüchtet nach Hilferuf

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und arbeitet derzeit an der Aufklärung des Falls.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Aktuelles
Olympia-Blamage: Carey liest „Italienisch“ vom Teleprompter ab (VIDEO)
| Wien
Dunkelster Winter seit drei Jahrzehnten – Ärzte schlagen Alarm
| Menschenhandel
Polizei stoppt Entführer: Schwester wollte Frau zur Prostitution zwingen
| MMA
Weißes Haus wird zur Kampfarena: UFC-Spektakel zu Trumps Geburtstag
| Widerstand
FPÖ gegen Selenskyjs EU-Beitrittsplan: „Existenzielle Krise für Österreich“
MEHR AKTUELLE NEWS