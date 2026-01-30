Erstklässlerin in Hietzing angesprochen – Unbekannter flüchtet nach Hilferuf

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag, eine Erstklässlerin des Hietzinger Gymnasiums Wenzgasse in Wien-Hietzing in sein Fahrzeug zu locken. Nur durch das rechtzeitige Einschreiten von Eltern konnte Schlimmeres abgewendet werden.

In einem schriftlichen Elternbrief schilderte die Direktion des GRG 13 den Vorfall: Der Mann hatte das Mädchen im Schulumfeld angesprochen und sie aufgefordert, in sein Auto einzusteigen. Die Schülerin reagierte besonnen, entfernte sich und suchte Hilfe bei einem Erwachsenen, worauf der Verdächtige flüchtete. „Die Polizei wurde informiert und wird nach den Semesterferien verstärkt vor den Schulen patrouillieren“, teilte die Schulleitung mit.

Die Elternschaft zeigt sich beunruhigt, da derartige Zwischenfälle regelmäßig für Unsicherheit sorgen. Im vergangenen Jahr wurde in Wien-Donaustadt ein neunjähriger Junge von einer fremden Frau angesprochen, die vorgab, seine Mutter sei im Krankenhaus. Auch an einer Volksschule in Wien-Alsergrund wurden 2025 Kinder von Unbekannten belästigt.

Ähnliche Vorfälle

Vor drei Jahren gab es mehrere Versuche eines Mannes, Schüler in seinen weißen Transporter zu locken. Die Behörden dokumentierten mehrere Vorfälle in Wien-Penzing und Wien-Ottakring.

Nur in einem einzigen Fall erwies sich ein vermeintlicher Entführungsversuch als Falschmeldung, als eine Volksschülerin eine Entführung erfand – vermutlich aus Angst vor einer anstehenden Schularbeit. Solche Täuschungen bilden jedoch die Ausnahme, während die meisten Vorfälle ernsthafte Bedrohungen darstellen. Das Landeskriminalamt untersucht jeden einzelnen Fall mit größter Sorgfalt.

Schutzmaßnahmen

Experten raten Eltern, ihre Kinder darin zu bestärken, bei Grenzüberschreitungen selbstbewusst Nein zu sagen. In Gefahrensituationen sollten Kinder laut um Hilfe rufen oder „Rettungsinseln“ wie Geschäfte aufsuchen.

Der gemeinsame Schulweg mit anderen Kindern wird empfohlen. Wichtig sei auch, den Kindern ruhig zu erklären, dass nicht alle Menschen gute Absichten haben und sie unter keinen Umständen mit Fremden mitgehen dürfen – unabhängig von deren Versprechungen.