Weißes Haus wird zur Kampfarena: UFC-Spektakel zu Trumps Geburtstag

Bis zu sieben MMA-Käfigkampf-Veranstaltungen sind zum 80. Geburtstag von Donald Trump im Weißen Haus geplant. Zum runden Ehrentag des US-Präsidenten am 14. Juni soll die prestigeträchtige Residenz in Washington D.C. zum Schauplatz spektakulärer Mixed Martial Arts werden.

Wie Ari Emanuel, CEO der TKO Group, die unter anderem den UFC-Verband unter ihrem Dach vereint, am Freitag gegenüber ESPN bestätigte, könnten dabei bis zu 4.000 Zuschauer die Kämpfe live verfolgen.

Hinter den Kulissen zieht bereits UFC-Präsident Dana White, ein langjähriger Vertrauter Trumps, die Fäden für das außergewöhnliche Sportevent. Die Arena mit Platz für tausende Fans soll direkt auf dem Gelände des Weißen Hauses entstehen, wo normalerweise diplomatische Empfänge stattfinden.

Langjährige Planung

Bereits im vergangenen Sommer hatte White publikumswirksame Käfigkämpfe zum 250-jährigen Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit am 4. Juli in Aussicht gestellt. Der 80. Geburtstag des Präsidenten bietet nun den passenden Anlass für die Umsetzung.

Trumps Sportaffinität

Trump selbst gilt als passionierter MMA-Fan und regelmäßiger Gast bei UFC-Veranstaltungen, wo ihm das Publikum stets einen enthusiastischen Empfang bereitet. Seine Affinität zu Sportevents rund um seinen Amtssitz beschränkt sich jedoch nicht auf Kampfsport: Für Ende August hat der Präsident bereits ein IndyCar-Rennen durch die Straßen von Washington D.C. initiiert, das vom 21. bis 23. August stattfinden soll.