Alaba’s Comeback: Ein Kampf gegen die Zeit

Der österreichische Fussballnationalspieler David Alaba kämpft derzeit gegen eine schwerwiegende Knieverletzung an – ein Kreuzbandriss, der den Abwehrchef von Real Madrid seit Mitte Dezember letzten Jahres ausser Gefecht gesetzt hat.

Die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback des 32-Jährigen scheinen jedoch verfrüht: Detailinformationen über die Verletzung und die Folgeeingriffe verdeutlichen, dass Alaba sich einem steinigen Weg zurück zum Profisport stellen muss.

In einer kürzlichen Äusserung anlässlich der Icon League gab Alaba ein positives Lebenszeichen: „Mittlerweile echt schon viel, viel besser“, resümierte er seinen Fortschritt und bestätigte, dass er das Lauftraining aufgenommen habe. Doch der österreichische Teamkapitän, der in die Rolle des „Non-Playing-Captain“ schlüpfte, steht noch vor einer ungewissen Zukunft. Der zweite operative Eingriff, eine Arthroskopie am linken Knie, die im Mai nötig wurde, setzte ihn weiter zurück. Mit regelmässigen Untersuchungen durch den renommierten Dr. Christian Fink in Innsbruck wird sein Genesungsprozess sorgfältig überwacht.

Kein festgesetztes Comeback-Datum für Alaba

Die Frage, die sowohl das österreichische Nationalteam als auch Real Madrid beschäftigt: Wann wird Alaba wieder spielen können? Eine präzise Antwort gibt es nicht. Ein Bericht der Sportzeitung „As“ deutet darauf hin, dass alle Beteiligten sich darauf verstehen, kein konkretes Datum festzulegen und keinen Druck aufzubauen. November könnte ein mögliches Ziel sein, aber sowohl die Mannschaft als auch der Spieler sind bereit, der Genesung mehr Zeit einzuräumen, sollte es nötig sein. Teamchef Ralf Rangnick hat eine Rückkehr Alabas zu den nationalen Lehrgängen im Herbst kategorisch ausgeschlossen und rechnet „frühestens beim Start der WM-Qualifikation im März“ mit einer Einberufung.

Komplikationen verzögern die Genesung

Dass Alaba erst 255 Tage nach seinem Kreuzbandriss wieder mit dem Lauftraining begonnen hat, lässt auf eine komplizierte Heilung schliessen. Normalerweise sind erste Laufeinheiten nach etwa vier Monaten möglich. Trainer Carlo Ancelotti von Real Madrid betont die Wichtigkeit von Geduld in dieser Phase – ein Signal, dass der Verein den Heilungsprozess des Spielers nicht überstürzen möchte. Bedenken, dass Alabas Rückkehr auf den Platz länger dauern könnte als erhofft, schwingen in den Vereinskreisen mit.