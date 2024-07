Alarmierend: Neue Corona-Variante bedroht Österreich!

Die Raunen über eine erneute Ausbreitung des Coronavirus werden lauter, trotz der relativen Stille, die das Thema aktuell in der österreichischen Bevölkerung umgibt. Mit der rasanten Verbreitung einer neuen Variantengruppe in den USA, die aus der bekannten Omikron-Linie JN.1 entstanden ist, läuten Experten nun die Alarmglocken. Besonders die Virologinnen Dorothee von Laer und Monika Redlberger-Fritz teilen ihre Besorgnis und rufen zur Wachsamkeit auf.

Trotz der ruhigen Lage im Krankenhauswesen und eines nur geringfügigen Anstiegs der Fälle zeigen Abwasseranalysen eine spürbare Zunahme der Infektionen. Dorothee von Laer unterstreicht die Gefahr, die von der neuen Variantenfamilie ausgeht: Diese ist in der Lage, die bisherige Immunität zu umgehen, und verbreitet sich daher schneller. Vor allem für Risikogruppen bedeutet dies eine ernste Warnung.

Impfungen & präventive Maßnahmen

Während gesunde Personen und Kinder möglicherweise auf eine erneute Impfung verzichten können, empfiehlt von Laer den vulnerablen Gruppen eine baldige Impfung. Die Virologin gibt außerdem Entwarnung hinsichtlich der Impfnebenwirkungen – schwere Fälle sind eine Seltenheit. Die Mythen über massenweise schwere Nebenwirkungen werden von ihr als unbegründet zurückgewiesen.

Dieser Corona-Impfstoff wird vom Markt zurückgezogen!Bedenken bezüglich seltener Nebenwirkungen, insbesondere Blutgerinnseln, trugen zusätzlich zum Rückgang der Nachfrage bei.

Lernfelder & Empfehlungen

Nach der Kritik am Umgang mit der Pandemie in den vergangenen Monaten weist von Laer auf Verbesserungsmöglichkeiten für Österreich hin. Eine frühere Einführung der Maskenpflicht und von Tests in Schulen hätte demnach viele Probleme verhindern können. Für zukünftige Krisen empfiehlt sie zudem, immer ausreichende Lager an Schutzmaterialien bereitzuhalten.