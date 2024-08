Alarmierender Rückgang der Lehrlinge in Österreich

Österreich verzeichnet einen erheblichen Rückgang der Lehrlingszahlen im letzten Jahrzehnt und darüber hinaus und besonders betroffen sind der Tourismus und die Freizeitwirtschaft.

Hälfte der Ausbildungsplätze in Tourismusbranche verschwunden

Insbesondere in den Bereichen Tourismus, Hotellerie und Gastronomie zeigt sich eine alarmierende Entwicklung. Innerhalb der letzten 15 Jahre hat sich die Zahl der Lehrlinge in diesen Sektoren halbiert. Dieses ernüchternde Bild zeichnete sich durch einen Bericht des Arbeitsministeriums ab, der Mitte vergangener Woche dem Parlament vorgelegt wurde.

Ausbildungsdefizite verschlimmern Fachkräftemangel

Diese besorgniserregenden Zahlen verdeutlichen, dass die Lehrlingsausbildung den Fachkräftemangel nicht mildern kann. Obwohl weniger junge Menschen in die Berufsausbildung eintreten, steigt der Bedarf an qualifizierten Fachkräften in zahlreichen Branchen weiter an.

Rückgang über alle Branchen hinweg erkennbar

Österreichweit ist die Anzahl der Lehrlinge von rund 130.000 im Jahr 2008 auf etwa 100.000 im letzten Jahr gesunken. Dieser Rückgang zeigt sich in fast allen Wirtschaftsbereichen und hat weitreichende Hintergründe.

Lesen Sie auch: Hitzewelle: Diese Woche knackt Österreich die 35-Grad-Marke Die anfänglichen Restwolken im Süden und inneralpinen Raum am Montag werden bald von weitgehend ungetrübtem Sonnenschein abgelöst.

Illegaler 21-Jähriger schleust 141 Flüchtlinge nach Österreich Unter dem Deckmantel eines luxuriösen Lebensstils auf Social Media, bekannt als "Rido Kurdi", fiel ein junger Türke auf.

Abtreibungsrechte: EU-Begehren erreicht Ziel in Österreich Die Initiative fordert einen sicheren Zugang zu Abtreibungen und hat nun in zehn EU-Mitgliedsländern die erforderliche Unterstützung erreicht.

Komplexe Ursachen für sinkende Lehrlingszahlen

Der demografische Wandel spielt dabei eine bedeutende Rolle – weniger junge Menschen im erwerbsfähigen Alter treten in den Arbeitsmarkt ein. Weitere Einflussfaktoren umfassen die wirtschaftliche Entwicklung, regionale Unterschiede und die verstärkte Konkurrenz durch weiterführende Schulbildung, die eine Alternative zur Berufsausbildung bietet.