Alkohol-Amok in Vereinslokal: 72-Jähriger beißt Polizisten fast Sehne durch

Ein Polizeieinsatz in einem Vereinslokal endete mit schweren Verletzungen. Ein betrunkener Pensionist biss einem Beamten fast die Sehne durch.

Im niederösterreichischen Eggendorf kam es am Donnerstagnachmittag zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Ein 72-jähriger Mann geriet nach übermäßigem Alkoholkonsum in einem Vereinslokal außer Kontrolle und verhielt sich zunehmend aggressiv, wie die Polizei mitteilte. Beamte der Polizeiinspektion Sollenau wurden zur Deeskalation der Situation gerufen.

Vor Ort eskalierte die Lage jedoch weiter. Der Pensionist reagierte unkooperativ und versuchte, eine einschreitende Polizistin mit Schlägen am Kopf zu treffen. Die Beamtin konnte den Angriff erfolgreich abwehren. Aufgrund seines anhaltend renitenten Verhaltens nahmen die Einsatzkräfte den Mann fest.

Eskalierte Festnahme

Die Festnahme gestaltete sich äußerst schwierig. Beim Transport zum Streifenwagen wehrte sich der 72-Jährige vehement und trat mehrfach gegen den Oberkörper eines Polizisten, wodurch dieser Rippenprellungen erlitt. Als der Beamte versuchte, den randalierenden Pensionisten im Fahrzeug zu sichern, folgte der folgenschwerste Moment des Einsatzes: Der Festgenommene biss dem Polizisten in den Finger und verletzte dessen Sehne nahezu vollständig.

Schwere Folgen

Der attackierte Beamte musste im Landesklinikum Wiener Neustadt chirurgisch behandelt werden. Die Operation war aufgrund der fast durchtrennten Sehne am rechten Ringfinger unumgänglich. Der Polizist befindet sich derzeit im Krankenstand.

Der aggressive Pensionist muss sich nun wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Steigende Gewalt gegen Einsatzkräfte

Der Vorfall in Eggendorf reiht sich in eine beunruhigende Entwicklung ein. Die Zahl der Angriffe auf Polizeibeamte ist in Niederösterreich in den letzten Jahren deutlich gestiegen, besonders im Zusammenhang mit Alkoholdelikten. Die Polizei verstärkt daher ihre Schutzmaßnahmen und setzt zunehmend auf spezielle Deeskalationstrainings für Beamtinnen und Beamte.

Bei Verurteilungen wegen schwerer Körperverletzung an Beamten drohen empfindliche Haftstrafen, die bei Vorsätzlichkeit bis zu mehreren Jahren Freiheitsentzug reichen können.

📍 Ort des Geschehens