Altersunterschied kein Hindernis: Traditionelle serbische Hochzeit erobert Herzen! (VIDEO)

Die Hochzeit von Milorad und Marija, zwei Dorfbewohnern aus der Umgebung von Jagodina, Serbien, hat aufgrund ihres erheblichen Altersunterschieds und der Einbeziehung traditioneller serbischer Hochzeitsbräuche für Gesprächsstoff gesorgt. Milorad, der 16 Jahre älter ist als Marija, erinnert sich sogar an ihre Mutter, mit der er zur Schule ging.

In den Dörfern Bagrdan und Strizilo, nur sechs Kilometer voneinander entfernt, wuchsen Milorad und Marija auf. Bagrdan, Marijas Heimatdorf, ist hauptsächlich von Serben bewohnt, während Strizilo, Milorads Heimat, mehrheitlich von Walachen bewohnt wird.

Strizilo ist bekannt für die hohe Anzahl an Bewohnern, die im Ausland leben und arbeiten. Daher war die Hochzeitsfeier von Milorad und Marija reich an Bräuchen und Traditionen.

Die beiden haben bereits während der Pandemie standesamtlich geheiratet, aber sie haben die kirchliche Hochzeit und die Hochzeitsfeier für glücklichere Zeiten aufgehoben. Über 600 Menschen wurden zu ihrer Feier eingeladen.

Ein besonders interessanter Brauch auf ihrer Feier war die Rolle des Trauzeugen. Er durfte mit niemandem sprechen oder essen oder trinken, bis er das Kind von der Decke hob. Nach der kirchlichen Hochzeit streute die Braut einen Eimer Wasser aus und warf ein Sieb. Die Gäste gingen nach der ersten Bedienung nach Hause und kamen erst nach einigen Stunden wieder.

Die erneute feierliche Ankunft des Trauzeugen markierte den Beginn der großen Feier. Er ging mit einem Brot durch das ganze Zelt, das alle Eingeladenen spendeten. Ein musikalisches Spektakel mit 15 Top-Musikern folgte.

Der Höhepunkt der Feier war die Taufe ihres Kindes, das zwischen der bürgerlichen und der kirchlichen Hochzeit geboren wurde.