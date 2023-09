Anastasija und Nemanja Gudelj: Hochzeitsfeiern in drei Ländern

Anastasija und Nemanja Gudelj setzen nach ihrer kirchlichen Trauung auf internationales Flair: Drei Feiern in drei Ländern stehen an, um die kulturellen Wurzeln beider Familien zu zelebrieren.

Das prominente Sportlerpaar Anastasija und Nemanja Gudelj hat sich kirchlich das Ja-Wort gegeben – ein Ereignis, das in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgte. Doch dies war nur der Auftakt zu einem wahren Feier-Marathon, der sie durch drei Länder führen wird.

Sevilla, die aktuelle Heimat des Paares, Trebinje, die Wiege der Gudelj-Familie, und Belgrad stehen als Austragungsorte fest. „Nachdem sie sich in der Kirche ewige Treue versprochen haben, wollen sie nun mit ihren Liebsten feiern“, berichtet eine vertraute Quelle aus dem Familienumfeld.

Die Wahl der drei Standorte ist eine Hommage an ihre Familien und Freunde. „Es ist ihnen wichtig, dass jeder Gast sich besonders fühlt“, so die Quelle weiter. In Sevilla wird vor allem der Fußballclub von Nemanja im Mittelpunkt stehen, während in Belgrad und Trebinje die familiären Bande geknüpft werden.

Die Planungen laufen auf Hochtouren, wie der Insider verrät: „Sie stecken mitten in den Vorbereitungen und sind voller Vorfreude.“

Die Tanten von Nemanja, die das Paar in Trebinje herzlich empfingen, sind voll des Lobes für Anastasija. „Anstatt in einem Hotel zu übernachten, haben sie die Einfachheit des Landlebens gewählt. Anastasija ist bezaubernd und bodenständig“, schwärmt die eine Tante.

Die andere ergänzt: „Ich habe ihr geraten, hier ihren Ruhestand zu genießen. Sie sind ein wundervolles Paar, und ich habe nur Gutes über sie zu sagen.“